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15 грудня • оновлено в 16:44
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Зеленський дав сигнал? Україна раптово депортувала ворога президента Азербайджану

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Україна вислала в Азербайджан опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва, який розповідав про корупцію в країні, а також критикував президента Ільхама Алієва.

Про це йдеться в повідомленні Державної міграційної служби Азербайджану, пише "Українська правда". Видання нагадує, що 39-річного блогера, який неодноразово називав Алієва "диктатором", вислали перед візитом президента України Володимира Зеленського в Азербайджан.

Зеленський дав сигнал? Україна раптово депортувала ворога президента Азербайджану

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"Громадянин Азербайджанської Республіки Ельвін Ісаєв Ільтіхам, 1980 року народження 12 грудня 2019 року було депортовано з України в Азербайджан за порушення міграційного законодавства України", – йдеться в повідомленні відомства. Згодом, 14 грудня, Ісаєв був поміщений в слідчий ізолятор №1 Пенітенціарної служби Азербайджану, відзначає видання.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про зникнення активіста, якого в останній раз бачили в Києві, де він жив у знайомих. Ісаєв приїхав в столицю України в кінці вересня 2019 року з Росії, де той проживав тривалий час, проте був затриманий поліцією.

Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданими" і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану. Згодом Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, пысля чого він виїхав в Україну.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в парламенті Азербайджану заявили про окупацію своїх територій Росією і незаконне використання природних багатств країни.

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Автор
Алекс Шухарт
Особи
Ільхам Алієв Володимир Зеленський
Місце
Азербайджан
Теги
активисти корупція
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Хорошо, когда ЕСТЬ КЕМ торговать. Особенно, людскими судьбами... Ну, подумаешь, какой-то там оппозиционер! Разопнут его, как Христа, или язык длинный вырвут, то уже не наше дело. Мы далеко-о-о-о... Такова она, ПРАВДА ХХI-го века.
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Qurd Boz
Qurd Boz
Vot takoy druq demokratii--Zepuko, nastoyashiy dermokrat...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Даже боюсь представить, что будет, если Зе в Москву соберётся с визитом. Разные Айдыры Муждабэ и т.п напряглись.
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