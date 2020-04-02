Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", аби обговорити ситуацію довкола оприлюднення відеозаписів брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на учасників зустрічі. Ті, зокрема, стверджують: глава держави дав усім зрозуміти, що Єрмак "був і залишається його другом", а Гео Лероса, який оприлюднив оперативні записи СБУ, він назвав аферистом.
"Я ні в кого нічого не брав", – сказав Зеленський і додав, що залишити останнє слово у цій ситуації повинні правоохоронці, які вже займаються розслідуванням.
Зеленський обговорив зі "слугами" скандал із Єрмаком
"Що стосується Андрія Єрмака, який також брав участь у зустрічі, то він, як свідчать джерела, назвав себе "щитом президента", заявивши високому зібранню, що нападки спрямовані не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського..." – йдеться у повідомленні.
Водночас наголошується, що особисті мотиви нардепа Лероса він пояснив "помстою за непризначення колишнього заступника голови Київської міськдержадміністрації Іллі Сагайдака на посаду замміністра одного з міністерств".
"Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", – цитують Єрмака члени фракції, зазначаючи, нібито той пообіцяв "не пробачити Леросу такої витівки".
А ось джерела "УП" запевняють, що на цій зустрічі президент "нервував і обурювався медійними атаками" та реакцією фракції на "плівки".
"Арахамія почав обговорювати тему, що і як відбувається. Ми в "Парковому" були. 6-7 людей на зв’язку в зумі. Потім примчалися Зеленський і Єрмак. Президент повищав 20 хв і поїхав, лишив на нас Єрмака. Той півтори години пояснював, що і до чого. Поки він переконав нас. Але що на тих відео буде далі – ніхто ж не знає. Після цього ми обговорювали заяву, яка вийшла", – підкреслив співрозмовник.
Зі свого боку одна із заступниць голови фракції Галина Янченко зазначила: президент заявив, що не дозволить нікому, навіть найближчим людям, займатися корупцією, і порадив почекати результатів роботи правоохоронців. За її словами, з контексту розмови було зрозуміло, що Зеленський не коментував плівки Лероса, "бо бачить у них політичний підтекст".
"У цій ситуації проглядається не лише вплив одного олігарха, але й одного колишнього глави Офісу президента. На зустрічі була озвучена інформація, що не лише Леросу вручили повістки на допит, але й брату голови ОП Денису Єрмаку", – сказала Янченко.
Зауважимо також, що партія "Слуга народу" на сторінці у Facebook опублікувала офіційну заяву щодо скандалу з Єрмаком. Вона закликала правоохоронні та антикорупційні органи провести ретельне розслідування ситуації і встановити, чи були факти корупції.
"А якщо були, то хто і якої шкоди завдав ними державі. Слідство також має встановити, хто записував відео і які мотиви були у цих людей. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади…" – йдеться у зверненні.
"Слуги народу" підкреслили, що в разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів, всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади.
Додамо: у заяві Офісу президента Володимира Зеленського від 2 квітня йдеться, що оприлюднені плівки, на яких фігурує брат глави ОП Андрія Єрмака, не мають відношення до реальності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, що нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента.
За словами нардепа, він отримав скандальні "плівки Єрмака" абсолютно безкоштовно. Вони надійшли на його пошту. Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися у скандалі, звинувативши Лероса в наклепі й заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".
Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.
Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".
Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.
1 квітня Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.
Денис Єрмак визнав, що це він проводив зустрічі з людьми на скандальних "плівках", які опублікував Лерос, але запевнив, що все зображене на них вирвано з контексту.
А глава ОПУ Андрій Єрмак назвав дії Лероса замовною акцією проти нього.
Народні депутати від "Слуги народу" зажадали зустрічі з президентом Володимиром Зеленським через публікацію скандальних плівок, де брат глави його Офісу Андрія Єрмака Денис нібито вимагає хабара.
Партія "Голос", лідером якої донедавна був Святослав Вакарчук, закликала главу Офісу президента Андрія Єрмака призупинити свої повноваження на час розслідування корупційної справи, в якій фігурує його брат Денис.
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