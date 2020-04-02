Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", аби обговорити ситуацію довкола оприлюднення відеозаписів брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на учасників зустрічі. Ті, зокрема, стверджують: глава держави дав усім зрозуміти, що Єрмак "був і залишається його другом", а Гео Лероса, який оприлюднив оперативні записи СБУ, він назвав аферистом.

"Я ні в кого нічого не брав", – сказав Зеленський і додав, що залишити останнє слово у цій ситуації повинні правоохоронці, які вже займаються розслідуванням.

Зеленський обговорив зі "слугами" скандал із Єрмаком

"Що стосується Андрія Єрмака, який також брав участь у зустрічі, то він, як свідчать джерела, назвав себе "щитом президента", заявивши високому зібранню, що нападки спрямовані не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського..." – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що особисті мотиви нардепа Лероса він пояснив "помстою за непризначення колишнього заступника голови Київської міськдержадміністрації Іллі Сагайдака на посаду замміністра одного з міністерств".

"Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", – цитують Єрмака члени фракції, зазначаючи, нібито той пообіцяв "не пробачити Леросу такої витівки".

А ось джерела "УП" запевняють, що на цій зустрічі президент "нервував і обурювався медійними атаками" та реакцією фракції на "плівки".

"Арахамія почав обговорювати тему, що і як відбувається. Ми в "Парковому" були. 6-7 людей на зв’язку в зумі. Потім примчалися Зеленський і Єрмак. Президент повищав 20 хв і поїхав, лишив на нас Єрмака. Той півтори години пояснював, що і до чого. Поки він переконав нас. Але що на тих відео буде далі – ніхто ж не знає. Після цього ми обговорювали заяву, яка вийшла", – підкреслив співрозмовник.

Зі свого боку одна із заступниць голови фракції Галина Янченко зазначила: президент заявив, що не дозволить нікому, навіть найближчим людям, займатися корупцією, і порадив почекати результатів роботи правоохоронців. За її словами, з контексту розмови було зрозуміло, що Зеленський не коментував плівки Лероса, "бо бачить у них політичний підтекст".

"У цій ситуації проглядається не лише вплив одного олігарха, але й одного колишнього глави Офісу президента. На зустрічі була озвучена інформація, що не лише Леросу вручили повістки на допит, але й брату голови ОП Денису Єрмаку", – сказала Янченко.

Зауважимо також, що партія "Слуга народу" на сторінці у Facebook опублікувала офіційну заяву щодо скандалу з Єрмаком. Вона закликала правоохоронні та антикорупційні органи провести ретельне розслідування ситуації і встановити, чи були факти корупції.

"А якщо були, то хто і якої шкоди завдав ними державі. Слідство також має встановити, хто записував відео і які мотиви були у цих людей. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади…" – йдеться у зверненні.

"Слуги народу" підкреслили, що в разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів, всі винні мають бути покарані відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади.

Додамо: у заяві Офісу президента Володимира Зеленського від 2 квітня йдеться, що оприлюднені плівки, на яких фігурує брат глави ОП Андрія Єрмака, не мають відношення до реальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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