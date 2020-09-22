Зеленський анонсував візит делегації ЄС на Донбас

Під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої на цей тиждень, вони зможуть побачити, як дотримується режим "тиші" і в яких умовах несуть службу українські військові.

Про це повідомила 22 вересня пресслужба президента України Володимира Зеленського. Глава держави заявив про поїздку представників ЄС під час зустрічі з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Ключову увагу під час зустрічі було приділено питанням мирного врегулювання на сході України і ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Високого представника ЄС поінформували про ситуацію з безпекою на Донбасі і хід виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в нормандському форматі.

Президент вказав на критичну важливість збереження тематики деокупації Криму у фокусі уваги ООН та ЄС. Також обговорювалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова.

"Для нас ключове питання, щоб з’явився майданчик, який постійно функціонує, на якому порушуються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території", – заявив Зеленський.

Боррель запевнив Зеленського, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.

"Європейський Союз є найбільшим, найпотужнішим і найнадійнішим партнером України. Ми підтримуємо Україну в плані економічної інтеграції, але також ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Особливо хочу наголосити на тому, що ми надаємо всіляку потужну підтримку реформам, які впроваджуються", – сказав Боррель.

Свідченням такої підтримки він назвав і візит представників Євросоюзу на Донбас.

Високий представник ЄС також зазначив, що Європейський Союз ніколи не визнає окупації Криму і не відступить від цієї позиції.

Зі свого боку Зеленський подякував Боррелю за незмінну підтримку з боку Євросоюзу суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США і ЄС наполягають на припиненні Росією агресивних дій на Донбасі. У відповідній заяві ЄС наголошено на єдності позицій США і ЄС щодо України.

Євросоюз у четвер, 10 вересня, офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 громадян і 44 організацій РФ, причетних до підриву територіальної цілісності України.