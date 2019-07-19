Зеленський анонсував призначення нового генпрокурора

Президент Володимир Зеленський заявив, що після формування більшості в новообраній Верховній Раді представить нову кандидатуру на пост генерального прокурора України.

Про це глава держави сказав на зустрічі з представниками ділових кіл Китаю, інформує прес-служба президента. Захід відбувся в п'ятницю, 19 липня.

"Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. Із 5 вересня почне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості в новому парламенті з'явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україні потрібно зробити все можливе для захисту бізнесу від тиску правоохоронних органів.

Відзначимо, що, згідно із законодавством, генеральний прокурор призначається на посаду або звільняється президентом за згодою Ради. Нардепи можуть висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

Юрій Луценко та Володимир Зеленський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 червня президент Володимир Зеленський підписав подання на звільнення нинішнього генпрокурора Юрія Луценка, а також міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Ініціювання звільнення генпрокурора заступник голови АП пояснив так: "Є юридична позиція, яка пов'язана з тим, що незважаючи на зміни в законі про прокуратуру щодо того, що генеральний прокурор не повинен мати юридичної освіти, інші норми закону про прокуратуру кажуть про те, що прокурором Генеральної прокуратури може бути тільки людина, яка має юридичну освіту".

18 червня Комітет ВР із питань правоохоронної діяльності заявив, що не підтримуватиме подання президента.

2 липня Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути питання про звільнення Луценка.

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