Зеленський анонсував новий етап переговорів із Путіним: що на кону

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нового етапу переговорів із російською стороною.

Так, про майбутні зустрічі та їхній формат гарант розповів під час форуму YES (Ялтинська європейська стратегія). (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, переговори будуть проходити як у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, так і на зустрічі глав держав "нормандської четвірки" (Франція, Україна, Німеччина, РФ). Остання має пройти до кінця вересня.

Володимир Зеленський на форумі YES в Києві Скріншот із відео

Крім того, Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки для наступного етапу обміну полонених із Росією.

"Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський виступив із потужним посланням до європейських партнерів на конференції YES щодо Донбасу. Він закликав зберегти санкції проти Росії через агресію Москви в Україні. Також президент заявив про необхідність завершити війну дипломатичним шляхом.

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