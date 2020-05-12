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12 травня • оновлено в 14:07
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Зеленський анонсував нове пом'якшення карантину в Україні

16т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що нинішня ситуація із коронавірусом у державі дозволяє говорити про наступні етапи пом'якшення карантинних обмежень.

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Втім, усе буде залежати від епідеміологічної обстановки, підкреслив глава держави під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу із представниками Кабміну та правоохоронних органів. Позицію Зеленського оприлюднили на сайті президента.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Сайт президента України

"Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину й рухатися вперед із плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", – заявив він.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в Україні зменшується кількість хворих, які звертаються до медиків із пневмонією. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів, як Європа дотримується послаблених обмежень, для врахування її досвіду Україною під час виходу з карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Денис Шмигаль
Місце
Україна
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