"Зелені чоловічки" захопили парламент! В "ЄС" жорстко виступили в Раді: "слуги народу" відповіли

Народний депутат від партії п'ятого президента України "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".
Скандал між політсилами розгорівся на засіданні у вівторок, 10 вересня.
"У 2014 році Крим захопили "зелені чоловічки", а зараз вони намагаються забрати парламент!" – заявила вона з трибуни.
Геращенко назвала "слуг народу" "зеленими чоловічками"
У відповідь спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що подібні висловлювання і порівняння в стінах законодавчого органу неприпустимі.
На знак протесту всі нардепи від "Європейської солідарності" піднялися зі своїх місць і підійшли до трибуни, голосно сварячись із "Слугою народу" і кричачи "Ганьба!"
"ЄС" зчепилася зі "слугами народу"
Скріншот з відео
"Не перебивайте!" – прозвучало в сесійній залі.
"Ми бачимо, як наш парламент перетворюється на парламент АРК Крим. Опозицію відправили на гальорку, тепер закривають і перекрикують. Ви знищуєте не тільки опозицію, а й парламентаризм у цілому!" – резюмувала на тлі сутички Геращенко.
Геращенко назвала "слуг народу" "зеленими чоловічками"
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко звинуватила представників партії "Слуга народу" у Верховній Раді України в плагіаті.
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