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10 вересня • оновлено в 22:54
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"Зелені чоловічки" захопили парламент! В "ЄС" жорстко виступили в Раді: "слуги народу" відповіли

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Народний депутат від партії п'ятого президента України "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом".

Скандал між політсилами розгорівся на засіданні у вівторок, 10 вересня.

"У 2014 році Крим захопили "зелені чоловічки", а зараз вони намагаються забрати парламент!" – заявила вона з трибуни.

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Геращенко назвала "слуг народу" "зеленими чоловічками"

Геращенко назвала "слуг народу" "зеленими чоловічками"

У відповідь спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що подібні висловлювання і порівняння в стінах законодавчого органу неприпустимі.

На знак протесту всі нардепи від "Європейської солідарності" піднялися зі своїх місць і підійшли до трибуни, голосно сварячись із "Слугою народу" і кричачи "Ганьба!"

"ЄС" зчепилася зі "слугами народу"

"ЄС" зчепилася зі "слугами народу"

Скріншот з відео

"Не перебивайте!" – прозвучало в сесійній залі.

"Ми бачимо, як наш парламент перетворюється на парламент АРК Крим. Опозицію відправили на гальорку, тепер закривають і перекрикують. Ви знищуєте не тільки опозицію, а й парламентаризм у цілому!" – резюмувала на тлі сутички Геращенко.

Геращенко назвала "слуг народу" "зеленими чоловічками"

Геращенко назвала "слуг народу" "зеленими чоловічками"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко звинуватила представників партії "Слуга народу" у Верховній Раді України в плагіаті.

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Особи
Ірина Геращенко Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність" Партія Слуга народу
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
У Пьяного президента Украины белочки, а у этой зелёные человечки - видать разную хрень пьют.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Абсолютно правильно назвала! Вони й дісно є зеленими чоловічками.
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Кутюков Владимир
Кутюков Владимир
Дура
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Кутюков Владимир, буковку к забыл дописать в конце слова. А так - молодец! Самокритично!.
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