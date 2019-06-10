Збила на смерть людину: в Раду від "Слуги народу" йде скандальна блогерка

У виборчому списку партії "Слуга народу" виявилася скандальна блогерка з Криму Ліза Богуцька, що потрапила в ДТП зі смертельним випадком.

На з'їзді політсили вона була представлена під №100 в списку кандидатів у народні депутати України.

Ліза Богуцька Facebook Богуцької

Ліза Богуцька Facebook Богуцької

Ліза Богуцька Facebook Богуцької

Ліза Богуцька Facebook Богуцької

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 жовтня 2018 року Богуцька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої під колесами її автомобіля загинув пішохід.

За інформацією Богуцької, загиблий чоловік вибіг на трасу під час заборонного сигналу світлофора. Водночас він був у стані алкогольного сп'яніння.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!