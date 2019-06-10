Збила на смерть людину: в Раду від "Слуги народу" йде скандальна блогерка

У виборчому списку партії "Слуга народу" виявилася скандальна блогерка з Криму Ліза Богуцька, що потрапила в ДТП зі смертельним випадком.
На з'їзді політсили вона була представлена під №100 в списку кандидатів у народні депутати України.
Ліза Богуцька
Facebook Богуцької
Ліза Богуцька
Facebook Богуцької
Ліза Богуцька
Facebook Богуцької
Ліза Богуцька
Facebook Богуцької
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 жовтня 2018 року Богуцька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої під колесами її автомобіля загинув пішохід.
За інформацією Богуцької, загиблий чоловік вибіг на трасу під час заборонного сигналу світлофора. Водночас він був у стані алкогольного сп'яніння.
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