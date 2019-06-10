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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Збила на смерть людину: в Раду від "Слуги народу" йде скандальна блогерка

4.3тЧитати матеріал російською

У виборчому списку партії "Слуга народу" виявилася скандальна блогерка з Криму Ліза Богуцька, що потрапила в ДТП зі смертельним випадком.

На з'їзді політсили вона була представлена під №100 в списку кандидатів у народні депутати України.

Ліза Богуцька

Ліза Богуцька

Facebook Богуцької

Ліза Богуцька

Ліза Богуцька

Facebook Богуцької

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Ліза Богуцька

Ліза Богуцька

Facebook Богуцької

Ліза Богуцька

Ліза Богуцька

Facebook Богуцької

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 жовтня 2018 року Богуцька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої під колесами її автомобіля загинув пішохід.

  • За інформацією Богуцької, загиблий чоловік вибіг на трасу під час заборонного сигналу світлофора. Водночас він був у стані алкогольного сп'яніння.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ліза Богуцька
Місце
Україна
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Типичная хищница, странно как этот несчастный ещё и предсмертной записки не оставил,в которой попросил её сбить его . А если серьёзно, то это печально, если не преступно !
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Чего вы взъелись? Кто заплатил, тот и пойдет в Раду!
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