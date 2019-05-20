ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Зазіхнув на чуже!" Кадиров із гнівом накинувся на Зеленського і заявив про розчарування

63.7тЧитати матеріал російською

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент України Володимир Зеленський розчарував його своєю промовою після інавгурації.

В особистому Telegram-каналі Кадиров висловив обурення через те, що український лідер одним із головних своїх завдань назвав повернення окупованих Росією Донбасу та Криму.

"Не буду нічого говорити про Донбас, видавлений безрозсудними діями керівництва України. А що стосується Криму, то півострів у березні 2014 року назавжди повернувся додому в Росію і нікуди йти не збирається!" – написав глава Чечні.

Новини
"Намагалися налякати нас": дружина Зеленського зізналася про "помсту" Кадирова

Рамзан Кадиров і Володимир Зеленський

Рамзан Кадиров і Володимир Зеленський

Колаж

Він додав, що інавгураційну промову Зеленського "редагували за океаном", тому що президент "не став би в перший же день робити войовничі заяви, погрожуючи захопити територію сусідньої держави".

"Володимире Олександровичу, я був про вас зовсім іншої думки. Думав, що успішний, досвідчений і відомий шоумен стане мудрим і тверезомислячих політиком, а ви відразу зазіхнули на чуже. Так добрі сусіди не роблять! Змушений розчаруватися у вас", – написав Кадиров.

"Не забувайте, що Росія відноситься до заяв Києва про Крим, як до дитячих пустощів, а пустощі іноді сильно дратують", – зазначив він, заявивши, що якби Росії потрібні були чужі землі, то Київ "давно став би обласним центром на заході РФ".

"Велике, гарне, квітуче місто! Але Росія цього не зробить ніколи! Ми поважаємо територіальну цілісність країни братнього українського народу! Нам чужого не треба, але і свого нікому не віддамо!" – запевняє Кадиров.

"Зазіхнув на чуже!" Кадиров із гнівом накинувся на Зеленського і заявив про розчарування
"Зазіхнув на чуже!" Кадиров із гнівом накинувся на Зеленського і заявив про розчарування

Нагадаємо, що:

  • Зеленський став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

  • Під час першої промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

  • Під час інавгурації народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало погано. Його вивезли через бічний вихід парламенту і поклали в карету швидкої допомоги.

  • Інавгурація Зеленського буквально підірвала соцмережі, де українці активно діляться враженнями від вступу на посаду нового лідера держави.

  • Всі відеотрансляції інавгурації можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут.

Як писав OBOZREVATEL, після оголошення результатів голосування на виборах президента України Кадиров привітав Зеленського з успіхом і заявив про підтримку Росії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасіанексія Криму
Особи
Рамзан КадировВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Українаінавгурація
Поділитися у Facebook
26
Коментарі
360
136
Смішно
17
Цікаво
10
Сумно
78
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Vrednaya Demusika
Vrednaya Demusika
Кадырка гневаться изволили. Демусика выражает по ентому поводу БЕСПОКОЙСТВО !!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
теперь точно будет "рехверендум"...надо же как-то загладить "вину"...)
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Кадыров блюдолиз пукина.его комент никому не нужен
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки