"Зазіхнув на чуже!" Кадиров із гнівом накинувся на Зеленського і заявив про розчарування

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент України Володимир Зеленський розчарував його своєю промовою після інавгурації.

В особистому Telegram-каналі Кадиров висловив обурення через те, що український лідер одним із головних своїх завдань назвав повернення окупованих Росією Донбасу та Криму.

"Не буду нічого говорити про Донбас, видавлений безрозсудними діями керівництва України. А що стосується Криму, то півострів у березні 2014 року назавжди повернувся додому в Росію і нікуди йти не збирається!" – написав глава Чечні.

Рамзан Кадиров і Володимир Зеленський Колаж

Він додав, що інавгураційну промову Зеленського "редагували за океаном", тому що президент "не став би в перший же день робити войовничі заяви, погрожуючи захопити територію сусідньої держави".

"Володимире Олександровичу, я був про вас зовсім іншої думки. Думав, що успішний, досвідчений і відомий шоумен стане мудрим і тверезомислячих політиком, а ви відразу зазіхнули на чуже. Так добрі сусіди не роблять! Змушений розчаруватися у вас", – написав Кадиров.

"Не забувайте, що Росія відноситься до заяв Києва про Крим, як до дитячих пустощів, а пустощі іноді сильно дратують", – зазначив він, заявивши, що якби Росії потрібні були чужі землі, то Київ "давно став би обласним центром на заході РФ".

"Велике, гарне, квітуче місто! Але Росія цього не зробить ніколи! Ми поважаємо територіальну цілісність країни братнього українського народу! Нам чужого не треба, але і свого нікому не віддамо!" – запевняє Кадиров.

Нагадаємо, що:

Зеленський став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Під час першої промови глава держави оголосив про розпуск Верховної Ради.

Під час інавгурації народному депутату від БПП Миколі Паламарчуку стало погано. Його вивезли через бічний вихід парламенту і поклали в карету швидкої допомоги.

Інавгурація Зеленського буквально підірвала соцмережі, де українці активно діляться враженнями від вступу на посаду нового лідера держави.

Всі відеотрансляції інавгурації можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут.

Як писав OBOZREVATEL, після оголошення результатів голосування на виборах президента України Кадиров привітав Зеленського з успіхом і заявив про підтримку Росії.

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