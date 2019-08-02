"Заяви написали всі!" Зеленський вперше прокоментував "відставку" Богдана. Відео

Президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність заяви про відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Про це він заявив в аеропорту під час брифінгу з журналіставмі 2 серпня (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Ми не тримаємось за владу. Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство або президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський скріншот відео

Він уточнив, що на сьогодні не підписував заяву на звільнення Богдана.

Також президент зазначив, що при необхідності може показати суспільству заяви на звільнення від членів його команди.

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