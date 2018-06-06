Завтра голосование в ВР за создание Антикоррупционного суда. Все в основном пишут и обсуждают тему, что Порошенко хочет контролировать суд, поэтому старается всячески провалить завтрашнее голосование. На мой взгляд, это тактическая задача, которая не является ключевой для Президента. Ключевая задача это пройти на второй срок.

В связи с этим, на мой взгляд, вполне может быть реализован сценарий, при котором после неудачного голосования, Президент пойдет на роспуск ВР под соусом, как с этой ВР можно проводить реформы, если они (депутаты) не договороспособны. При этом наиболее приближенные депутаты, конечно, будут голосовать за реформу, но голосов все равно не хватит. Это тот сценарий, на котором давно настаивает РФ. В связи с обострением отношений ЕС и США и началом торговой войны, вполне вероятен сценарий, когда РФ будет договариваться с ЕС о снятии санкций. И это самый удачный вариант для действующей власти пройти между капелек и угодить нашим соседям.

Данная комбинация сохраняет (в их понимании) существующий расклад и гипотетически позволяет идти на выборы и попытаться создать конституционное большинство в Парламенте. Большинство позволит провести конституционную реформу и передать полномочия по избранию Президента на Парламент.

Причем, при этом варианте, не надо ругаться и входить в жесткое противостояние с Народным фронтом, поскольку очевидно, что проиграют обе политические силы.

Или другой вариант.

В бюджете дыра на 50 млрд. и без кредитов МВФ дотянуть до конца года будет сложно. Все это может привести к отставке Правительства, о чем собственно Гройсман уже и заявил. Отправить Гройсмана в отставку Президент уже хочет давно, но мешают "партнеры" по коалиции, которые сделали ставку на Гройсмана, поскольку сами владеют значительным ресурсом в виде МВД. Недавно Аваков отправил месседж Президенту о том, что не допустит фальсификации выборов, поскольку именно МВД занимается обеспечением законности и правопорядка на выборах. Похоже месседж до Президента дошел и теперь стоит задача любой ценой сбить Авакова, а это возможно, если премьер уходит в отставку. Исходя из этой логики Президент будет по прежнему блокировать создание антикоррупционного суда, чтобы Гройсман не получил кредиты МВФ.

Вообщем завтра действительно важный день для страны и многое зависит от депутатов, которые завтра при таких раскладах могут потерять свою работу. Может чувство самосохранения подтолкнет проголосовать их за создание Антикоррупционного суда?

Хотелось бы ошибиться со своими прогнозами. Завтра посмотрим. Но то, что готовится шоу - это факт.