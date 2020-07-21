Затримання терориста в Луцьку: Зеленський відреагував на операцію
Луцького терориста затримали.
Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних до звільнення заручників, утримуваних в автобусі в центрі Луцька.
Звернення він опублікував 21 липня у своїх соціальних мережах. Глава країни зізнався, що плани правоохоронців під час операції змінювалися.
"Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні", – написав Зеленський.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус у Луцьку.
Глава країни опублікував відео про фільм "Земляни", як того хотів злочинець, а після успішної операції видалив пост.
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