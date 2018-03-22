Затримання Савченко: з'явилася реакція Порошенка

Президент України Петро Порошенко висловив подяку працівникам Служби безпеки та Генеральної прокуратури за врятовані життя людей в результаті запобігання масових терактів і викритої російської спецоперації проти України, яку планувала втілити в життя позафракційний нардеп Надія Савченко.

Також на своїй сторінці в Facebook, він подякував офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і своєчасно проінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п'ятої колони.

"Мета російської спецоперації посіяти хаос і знищити українську державу. Все це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо тільки об'єднавшись", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт у залі парламенту.

Відразу після прийняття рішення у парламенті Савченко затримали прямо в Раді.