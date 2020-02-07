Застрелили: Вакарчук вперше розповів про сімейну трагедію

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук поділився сімейною трагедію – його двоюрідного дідуся застрелили під час Голодомору.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Вакарчук розповідав про правки, які "Голос" зажадав внести в законопроєкт про створення ринку землі. В один момент він заявив про те, що необхідно пам'ятати про репресії часів СРСР і поділився особистою трагедією.

"Ми повинні пам'ятати... Я трохи хвилююся, це для мене особисте питання. Мого двоюрідного діда ... Він жив на північній Буковині, був землевласником, а потім, коли землю забрали, вже радянська влада прийшла в 40-х роках... Його застрелили, коли він поліз забирати колоски, коли почався штучний голод. Тому для мене це питання дуже особисте", – розповів Вакарчук.

Святослав Вакарчук Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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