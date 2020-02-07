Застрелили: Вакарчук вперше розповів про сімейну трагедію

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук поділився сімейною трагедію – його двоюрідного дідуся застрелили під час Голодомору.
В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Вакарчук розповідав про правки, які "Голос" зажадав внести в законопроєкт про створення ринку землі. В один момент він заявив про те, що необхідно пам'ятати про репресії часів СРСР і поділився особистою трагедією.
"Ми повинні пам'ятати... Я трохи хвилююся, це для мене особисте питання. Мого двоюрідного діда ... Він жив на північній Буковині, був землевласником, а потім, коли землю забрали, вже радянська влада прийшла в 40-х роках... Його застрелили, коли він поліз забирати колоски, коли почався штучний голод. Тому для мене це питання дуже особисте", – розповів Вакарчук.
Святослав Вакарчук
Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж землі.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що законопроєкт про ринок землі в Україні готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстровано на сайті Верховної Ради.
OBOZREVATEL докладно відповів на всі питання щодо ринку землі.
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