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8 лютого • оновлено в 08:02
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Застрелили: Вакарчук вперше розповів про сімейну трагедію

9.7т
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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук поділився сімейною трагедію – його двоюрідного дідуся застрелили під час Голодомору.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Вакарчук розповідав про правки, які "Голос" зажадав внести в законопроєкт про створення ринку землі. В один момент він заявив про те, що необхідно пам'ятати про репресії часів СРСР і поділився особистою трагедією.

"Ми повинні пам'ятати... Я трохи хвилююся, це для мене особисте питання. Мого двоюрідного діда ... Він жив на північній Буковині, був землевласником, а потім, коли землю забрали, вже радянська влада прийшла в 40-х роках... Його застрелили, коли він поліз забирати колоски, коли почався штучний голод. Тому для мене це питання дуже особисте", – розповів Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скріншот прямої трансляції "Свободи слова з Савіком Шустером"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Святослав Вакарчук Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
вбивство СРСР
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lipatov serega
lipatov serega
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
срочно санитаров...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От он гонит двоюродный дед????а он его знал нет видел нет так что он может о нем сказать если он его не знал?прям трагедия,нашел что ляпнуть,я не о голодоморе а о том что двоюродный дед надо же такое придумать
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