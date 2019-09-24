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24 вересня • оновлено в 11:12
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Заснував Comedy Club: що відомо про нового радника мера Кличка

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Київський міський голова Віталій Кличко призначив нового радника. Ним став Максим Бахматов.

Про це сам Бахматов повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він буде відповідати за напрямки діджіталізаціі, інформаційних технологій, містобудування та архітектури, розвиток підприємництва, роботу з інвесторами. Окремо – Офіс Трансформації Мерії.

"Створення. Ефективність. Оптимізація. Зростання. Показники Ефективності. Це слова, які пестять мої вуха. Заводять мене. Але без реальних результатів – доводять до сказу. Тому реальні результати будуть", – написав Бахматов.

Віталій Кличко і Максим Бахматов

Віталій Кличко і Максим Бахматов

Facebook Максим Бахматов

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Максим Бахматов колишній КВН-щик (Збірна Києва "Аляска"), засновник, продюсер і резидент Comedy Club UA 2006-2008, автор і продюсер проектів "Українці Афігенні", "Шоу без назви", "П'ятниця. Вечір". Керував ВДНХ, займався запуском центру UNIT.City, проектом муніципального консалтингу "Супермер", проектом по контролю за діяльністю посадовців.

Як писав OBOZREVATEL, біля Київської міської державної адміністрації 23 вересня відбувся незвичайний мітинг: до будівлі прийшли люди в костюмах героїв мультфільмів – Пікачу, Лунтик, Спанч-Боб. Учасники акції тримали в руках плакати з написами: "Зоопарк Кличко", "Не всі можуть дивитися в завтрашній день".

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Особи
Віталій Кличко Максим Бахматов
Місце
Україна Київ
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