"Заручник політичної ситуації": в "Опорі" виступили проти розпуску ЦВК

Громадська мережа "Опора" виступила проти дострокового припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, оскільки це може дискредитувати її як інститут, а також хід і результати будь-яких виборів.

Заяву "Опори" опублікували на її офіційному сайті. На переконання організації, кадрові ротації у ЦВК перетворюють цей орган "на заручника політичної кон'юнктури, незалежно від наявності чи відсутності підстав для визнання системних грубих порушень, чи протиправних дій з його боку".

"Належні практики визначають, що члени виборчих комісій не можуть бути відкликані на власний розсуд органами, які їх призначають. Президент або парламентська більшість не повинні формувати склад комісій під поточну політичну конфігурацію. Наближення практики скорочення чи, навпаки, пролонгації без належних на те підстав каденції членів комісії ставить під сумнів її нейтральність та можливість діяти виключно в межах закону, а не партійних інтересів", — заявили в "Опорі".

ЦВК dt.ua

Зазначається, що експерти організації вивчили подання президента щодо дострокового припинення повноважень ЦВК і дійшли висновку, що "він містить розширену мотиваційну складову з посиланням на факти скасування у судовому порядку рішень Комісії щодо відмови у реєстрації кандидатів”.

"Водночас "Опора" встановила, що і рішення судів є неоднаковими, а саме Шостий апеляційний адміністративний суд визнавав переважно законними та обґрунтованими рішення ЦВК, тоді як Верховний Суд України скасовував рішення першої інстанції. Як наслідок, позивачі були відновлені у своїх правах. ЦВК виконала всі рішення судів щодо цієї категорії претензій з боку президента", – зазначили в "Опорі".

Водночас в організації погодилися, що при скасуванні реєстрації кандидата Олександра Куницького, який балотувався у 169 окрузі у Харкові, ЦВК застосувала інший підхід, ніж при розгляді скарг за схожими обставинами від 3-х інших кандидатів (Зуєва М.С., Холодова А.І., Русаліної Л.В.).

"Втім, не всі члени комісії ухвалили одноголосно рішення щодо предмету скарги, що слід брати до уваги під час розгляду парламентом подання президента”, – додали в організації.

На думку членів Громадської мережі, обґрунтовані підстави для розпуску ЦВК відсутні.

"Претензії щодо дій ЦВК, на думку "Опори", не призвели до порушення виборчих прав громадян, а недоліки застосування закону, який неодноразово критикувала наша організація, мають комплексно бути виправлені парламентом на перспективу", – йдеться у заяві.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення розпустити Центральну виборчу комісію (ЦВК). Відповідне подання було підписане 9 вересня і внесене до Верховної Ради для остаточного рішення. Причина розпуску – нібито заангажованість у роботі ЦВК.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся