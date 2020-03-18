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18 березня • оновлено в 14:17
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Заражений коронавірусом Шахов терміново звернувся до українців. Відео

5.2т
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Народний депутат України Сергій Шахов, який заразився смертельним коронавірусом COVID-19 записав відеозвернення.

Політик на Facebook опублікував запис, де розповів про перші симптоми хвороби.

"Відчуваю себе нормально. Почалося це 3 дні тому. Температура піднялася до 38 градусів. Тоді я викликав лікарів і здав спершу аналізи на грип. Але результати показали негативну форму. При цьому коронавірусу не виявили. На наступний день я викликав лікарів, щоб вони перевірили мої легені. Мені дали прості рецепти, сказали пити більше води та інше", – поділився нардеп.

Також він додав, що наполіг, щоб лікарі взяли аналізи на коронавірус. Але тільки сьогодні (18 березня) йому подзвонили з лабораторії і підтвердили хворобу

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
нехай щастить рыгионалу
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
На работу срочно .
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Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Я надеюсь Олег Иванович тебе по носу даст, чтоб думал своей башкой
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