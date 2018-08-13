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Запуск Антикорупційного суду в Україні: названо терміни

1.9тЧитати новину російською

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду може завершитися в першій половині лютого 2019 року, а на запуск органу може знадобитися час до кінця весни.

На це розраховує Вища кваліфікаційна комісія суддів. Подробиці розповів голова ВККС Сергій Козьяков в ефірі "Громадського".

Процедура відбору суддів повинна тривати 7 місяців. ВККС даватиме рекомендації, після чого Вища рада правосуддя повинна затвердити кандидатів. Тільки тоді указ підпише президент.

"Я думаю, що в березні суд буде сформований. Але я не сказав, що запрацює. Для цього потрібно небагато часу. Я думаю, що до кінця весни", - пояснив Козьяков.

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За його словами, досьє кандидатів в Антикорупційний суд будуть опубліковані. В документи увійдуть всі дані, що стосуються професійної діяльності кандидатів, які повинні пройти тестування на знання законодавства і зробити практичне завдання.

Сергій Козьяков

На другому етапі відбору відбудеться "співбесіда за результатами дослідження досьє кандидата".

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду було однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні траншу. 15 грудня 2017 року Порошенко анонсував внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради.

7 червня 2018 року парламент схвалив його в цілому. Після чого Порошенко підписав закон 11 червня, зазначивши, що це стало "ключовим моментом у створенні антикорупційної структури в країні".

Документ пропонує створити Вищий антикорупційний суд із місцезнаходженням у Києві і доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із його освітою і діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня президент підписав Закон, схваливши старт роботи органу. У відповідь країни G7 привітали завершення законодавчих процесів для запуску Вищого антикорупційного суду.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Об'єкт
суд
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Гора рожала мышь усердно Натужилась и напряглась Глядишь вот-вот и разродится Тем, отчего как желатин тряслась
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