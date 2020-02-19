Заплатили $1,2 млн за "вертолітний майданчик Януковича": спливло розслідування щодо "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" заплатила вже 1 млн 200 млн грн за оренду приміщень у конгрессно-виставковому центрі "Парковому", де зазвичай проходять зустрічі та інші заходи політсили.

Раніше "СН" оголосила, що тепер там буде розташовуватися і офіс партії. Ціну питання вдалося дізнатися журналістам "Слідство.Інфо".

Так, під час президентської кампанії партія заплатила за оренду приміщення на тисячу квадратів 463 тисячi гривень. Про це йдеться в фінзвіті партії за перший і другий квартали минулого року.

"Слуги" заплатили $ 1,2 млн за "вертолітний майданчик Януковича"

Після виборів, як видно зі звіту за третій квартал, "Слуга народу" знімала площу вже більшу і заплатила за це більше 724 тисяч гривень компанії "Амадеус Ко", яка володіє цим приміщенням.

Відзначається, що глава "Слуги народу" Олександр Корнієнко на недавньому з'їзді партії заявив, що вони поки що орендують весь другий поверх конгрессно-виставкового центру. Ця будівля недавно була під арештом, а кримінальне провадження щодо її власників триває досі.

У липні 2017 року Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому у справі про незаконне виділення землі під КВЦ "Парковий" і здачу її в оренду на 25 років компанії "Амадеус Ко". Нібито саме ця компанія причетна до незаконного будівництва "вертолітного майданчика Януковича". У вересні 2019 "Парковий" повернули в управління "Амадеус Ко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній з'їзд партії відбувся 15 лютого. Нардепи обговорювали підготовку до чергових місцевих виборів, які пройдуть цієї осені, розширення партійної структури, створення свого інтернет-каналу і "паювання" посад.

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