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18 листопада • оновлено в 20:15
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/ Політика

"Замовники в Москві": українці обурено відреагували на "судоми Труби"

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Після повідомлення, що з'явилося в Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, про так звану "підозру" проти п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко соцмережі "вибухнули" обуреними постами. Користувачі називають те, що відбувається, політичним переслідуванням.

Так, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко в своєму Twitter назвав ситуацію "руйнуванням смислів", уточнивши, що справа навіть не в самому Порошенку, а в схемі – коли люди, які роками ухиляються від армії, вирішили капітулювати перед ворогом.

"Судилище ухильників над головнокомандувачем, який відродив армію під час війни, – це руйнування суспільства", – наголосив він.

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Петро Порошенко та Роман Труба

Петро Порошенко та Роман Труба

"Ухильників мільйони. Це вони мстять за свій страх і приниження, нападаючи на вже беззахисного", "Зе-ко-манда це ганебні коллаборанти і зрадники", – прокоментували пост інші користувачі.

У Twitter Україна Андрія Портнова і директора ГБР Романа Трубу назвали "російськими агентами".

Користувач Twitter Микола припустив, що замовники всього цього "реваншистського кіпішу" перебувають у Росії.

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"У всіх цих безглуздих вигуках, у всьому цьому реваншистському кіпіші, Труба, а також Зеленський, є просто-напросто виконавцями, навіть той самий Портнов є грьобаним пішаком. Замовники сидять у Москві, а тупа бидлота сприяє і грає ворогам на руку", – написав він.

Також український політолог і телеведучий Тарас Березовець у своєму Facebook вважає, що Труба в справі проти Порошенка підставив президента України Володимира Зеленського, оскільки "вся слава переслідувача політичного опонента номер один дістанеться Зеленському". При цьому він вважає вказану "підозру" "політичним переслідуванням".

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"До речі, ще одна підстава для нього напередодні переговорів у Нормандські форматі, де Меркель і Макрон це неодмінно згадають і найбільш неприємним для нього способом. А ось Путін явно буде в захваті. "Зер гут, Вольдемаре", – наголосив Березовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" "підозру" проти їхнього лідера назвали російським замовленням на нанесення шкоди репутації політика.

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Автор
Марина Погорілко Марина Погорілко
Особи
Петро Порошенко Роман Труба
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Дякуєм, шановному Петру Олексійовичу! Як ми захищено почувались би зараз! Україна впевнено набирала темпи економічного розвитку, лінія зіткнення і кордони укріплювались. Була чітка схема витіснення ворога, яку підтримував весь світ. Зараз все швидко зникає, падаєм у всьому, бо ворог, як СПІД - НЕ СПИТЬ. Включаєм здобутий у віковій боротьбі імунітет! Коли ми об"єднуємось - стаєм СИЛОЮ!
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
На тюрму Шоколадного пожиттєво і з конфіскацією. Причина: з 1999 року він на держслужбі, яка забороняє займатися бізнесом. Звідки мільярди, Пеця?
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
В таких случаях вспоминаю анекдот о трех письмах. Так вот в украинской версии появилось четвертое письмо, которое гласит:"Сворачивай все на Кремль и Путина".
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Ukr Igore
Ukr Igore
Бобровский Виталий, Москаляка ,не суй свій ніс у справи де ти нульовий.
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