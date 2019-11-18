"Замовники в Москві": українці обурено відреагували на "судоми Труби"

Після повідомлення, що з'явилося в Telegram-каналі заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, про так звану "підозру" проти п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко соцмережі "вибухнули" обуреними постами. Користувачі називають те, що відбувається, політичним переслідуванням.

Так, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко в своєму Twitter назвав ситуацію "руйнуванням смислів", уточнивши, що справа навіть не в самому Порошенку, а в схемі – коли люди, які роками ухиляються від армії, вирішили капітулювати перед ворогом.

"Судилище ухильників над головнокомандувачем, який відродив армію під час війни, – це руйнування суспільства", – наголосив він.

Петро Порошенко та Роман Труба

"Ухильників мільйони. Це вони мстять за свій страх і приниження, нападаючи на вже беззахисного", "Зе-ко-манда це ганебні коллаборанти і зрадники", – прокоментували пост інші користувачі.

Судилище ухильників над відродили армію головнокомандувачем під час війни - це руйнування суспільства. Руйнування моралі. Руйнування нації.

І справа не в Порошенку.

Справа в самій цій схемі.

Капітулює перед ворогом ухильники судять воював головкому.

Знищення смислів. - Старшина Запасу (@StarshinaZapasa) November 18, 2019

У Twitter Україна Андрія Портнова і директора ГБР Романа Трубу назвали "російськими агентами".

Захоплення влади Порошенко) Труба і Портнов російські агенти https://t.co/KJBrVZaMz7 - Україна 🇺🇦 (@Just_Enemy) November 18, 2019

Користувач Twitter Микола припустив, що замовники всього цього "реваншистського кіпішу" перебувають у Росії.

"У всіх цих безглуздих вигуках, у всьому цьому реваншистському кіпіші, Труба, а також Зеленський, є просто-напросто виконавцями, навіть той самий Портнов є грьобаним пішаком. Замовники сидять у Москві, а тупа бидлота сприяє і грає ворогам на руку", – написав він.

У всіх цих безглуздих скронях, у всьому цьому реваншистські кіпіш, труба а так же зеленский є просто напросто виконавцями, навіть той самий портнов є гребаной пішаком;

Замовники сидять в Москві, а тупа бидлота сприяє і грає ворогам на руку pic.twitter.com/yUhtZFAv7L - Микола (@shts_og) November 18, 2019

Також український політолог і телеведучий Тарас Березовець у своєму Facebook вважає, що Труба в справі проти Порошенка підставив президента України Володимира Зеленського, оскільки "вся слава переслідувача політичного опонента номер один дістанеться Зеленському". При цьому він вважає вказану "підозру" "політичним переслідуванням".

"До речі, ще одна підстава для нього напередодні переговорів у Нормандські форматі, де Меркель і Макрон це неодмінно згадають і найбільш неприємним для нього способом. А ось Путін явно буде в захваті. "Зер гут, Вольдемаре", – наголосив Березовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" "підозру" проти їхнього лідера назвали російським замовленням на нанесення шкоди репутації політика.

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