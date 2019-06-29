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Замом голови СБУ нишком призначили чиновника часів Януковича: розслідування

2.2тЧитати матеріал російською

В. о. глави Служби безпеки України Іван Баканов призначив своїм заступником генерал-майора Анатолія Калюжняка, який буде відповідати у спецслужбі за боротьбу з корупцією.

Такі дані стали відомі журналістам "Слідство.Інфо". Зокрема, призначення підтвердила прес-секретар спецслужби Олена Гітлянська. На офіційному сайті про це не повідомляється.

"Приблизно тиждень тому його призначили заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – сказала вона.

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Анатолій Калюжняк

Анатолій Калюжняк

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Відзначається, що Калюжняк займав аналогічну посаду в СБУ за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича – з 2010 по 2013 роки. Незадовго до Євромайдану він отримав звання генерала. Колюжняк звільнився після Революції гідності і працював помічником народного депутата.

Колишня керівниця департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко стверджує, що він не може займати державні посади, тому що підпадає під закон "Про очищення влади".

"Закон визначає, що під люстрацію підпадають керівники і заступники керівників всіх самостійних підрозділів центрального апарату СБУ. Проте Служба безпеки спотворила закон, використовуючи юридичну казуїстику, сказавши, що у них немає самостійних структурних підрозділів, що вони у них називаються функціональні. Таким чином, СБУ вивела з-під заборони всіх керівників підрозділів, які працювали при Януковичі на таких відповідальних посадах", – пояснила вона.

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Що стосується доходів генерал-майора Калюжняка, то згідно з офіційними даними, у нього є тільки гараж на Хмельниччині. Але його рідні володіють трьома квартирами та двома паркомісцями у престижному житловому комплексі на Печерських пагорбах Києва.

Їх вартість, за даними журналістів, може становить близько 500 тисяч доларів. Також у них є особняк на Хмельниччині. Сім'я Калюжняка має також кілька елітних позашляховиків, а на самого генерал-майора записана остання модель AUDI Q8, яка коштує від 70 до 200 тисяч доларів.

Журналісти не знайшли офіційних джерел доходів у сім'ї заступника Баканова, які б дозволили вести такий спосіб життя.

Дружина генерал-майора не має офіційного бізнесу, дочка недавно закінчила київський університет. Старший син Калюжняка Ігор кілька років тому працював помічником заступника голови суду на Хмельниччині. У його декларації за 2016 рік досить скромні доходи: разом з дружиною він заробив трохи більше 260 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 27 червня провів нараду з керівниками ГПУ, СБУ і МВС щодо розслідування корупції в оборонці і за тиждень вимагає від них відповідних пропозицій.

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Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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