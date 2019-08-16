Замість Ради - в'язниця? Що чекає Коровченка після поразки на 210 окрузі

Вот уже почти месяц вся страна с интересом наблюдает за горячими выборными перипитиями на 210 избирательном округе на Чергниговщине.

Там до сих пор не могли установить победителя на внеочередных выборах народных депутатов. С момента голосования 21-го июля там происходили настоящие чудеса: фальсификации, митинги против фальсификаций, сопротивление титушек и, конечно же, суды.

Кандидат Сергей Коровченко, обвиняемый правоохранителями в государственной измене за сдачу Крыма, пытался отобрать победу у своего ближайшего преследователя - Бориса Приходько.

Сегодня в юридических баталиях между кандидатами, представителями ОИК №210 и ЦИК была поставлена жирная точка – чаши весов Фемиды качнулись в сторону победителя Бориса Приходько, который, очевидно, и будет в дальнейшем представлять 210 округ в новоизбранном парламенте. Далее – подробное описание того, как одиозный Сергей Коровченко хотел стать народным избранником.

СТАТЬ ДЕПУТАТОМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

Сергей Коровченко – видный чиновник времен президентства Виктора Януковича. С именем последнего связаны все его наиболее весомые карьерные достижения. При Януковиче Коровченко, которого называли "семейным" юристом, был назначен министром юстиции АР Крым, где проработал вплоть до аннексии полуострова российскими захватчиками.

В бытность министром юстиции Крыма на Коровченко возлагали большие надежды люди их ближайшего окружения Путина – Затулин и Глазьев. Во время суда над беглым Виктором Януковичем в качестве доказательства были представлены так называемые "пленки Глазьева", где обсуждалась роль Коровченко в аннексии Крыма.

Так, Затулин и Глазьев, вероятно, всерьез рассчитывали на содействие Коровченко, которого называли человеком Медведчука, в юридическом сопровождении перехода АР Крым под "юрисдикцию" РФ. По сообщениям Крымских медиа, роль Коровченко в аннексии полуострова "сложно переоценить", якобы он не только юридически готовил "общекрымский референдум", но и "поделился" данными, содержащимися в реестрах Министерства юстиции Украины. Как видно на выше приведенном снимке, Коровченко участвовал в шествиях оккупантов, прогуливаясь по Крыму под российскими флагами в компании Сергея Аксенова.

После аннексии Крыма, Сергей Коровченко вернулся в Украину и начал вливать десятки миллионов в свой бизнес. По сообщениям СМИ, этими средствами с ним рассчитались русские за пособничество в аннексии. Используя коррупционные связи в судебной власти, он также начал подвизаться на поприще рейдерских захватов собственности. Затем резко произошла смена курса, Сергей Коровчено, надев вышитую сорочку, начал окучивать 210 округ на Черниговщине. Как следствие, журналисты сняли про Сергея Коровченко фильм-расследование "Оборотни в вышиванках".

Сегодня Сергей Коровченко обвиняется в государственной измене по ч.1, ст. 111 УК Украины. Уголовное производство № 420180100000000, начатое Прокуратурой АР Крым в начале 2018 года, ныне расследуется Главным следственным управлением СБУ. "Готовил юридическую часть перехода полуострова под "юрисдикцию" РФ", – объясняют в службе предмет досудебного расследования.

6 июня 2019 года Государственным бюро расследованием были внесены данные в ЕРДР о новом уголовном производстве за № 62019100000000682 по делу Сергея Коровченко в отношении служебных лиц СБУ по ч. 1, ст. 367 УК Украины за затягивание расследования "о сдаче Крыма".

Со слов генерала Остафийчука, стало известно, что в отношении Сергея Коровченко расследуется еще ряд уголовных производств другими правоохранительными органами Украины. Очевидно, что у Сергея Коровченко не оставалось другого выбора, чтобы остаться на свободе, как стать народным депутатом и спрятаться за неприкосновенностью.

ВЫБОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ НА 210 ОКРУГЕ

Перед тем, как официально стать кандидатом в народные депутаты, Сергей Коровченко уже несколько лет "обрабатывал" 210 округ: раздавал, подарки, устраивал показушные субботники, привозил знаменитых артистов. По оценке экспертов, в свою кампанию он влил несколько миллионов долларов. Также до выборов было использовано множество манипуляций: подкуп, регистрация двойников главных конкурентов, регистрация фейковых "слуг народа".

По сообщениям местных СМИ, кроме всего прочего, кандидат решил, что для победы необходимо назначить лояльное (читай – подконтрольное) руководство ОИК №210, что, судя по дальнейшим событиям, и было успешно реализовано. Давеча журналисты доказали, что скандально известная своими "сепаратистскими" взглядами председатель ОИК Оксана Соколовская была тесно связана с Коровченко еще до начала выборной компании.

Когда дело дошло непосредственно до голосования избирателей, в ОИК происходила настоящая вакханалия: во время подсчета голосов бюллетени валялись, где попало; во время повторного подсчета голосов на одном из участков было обнаружено 112 неизвестных лишних бюллетеней, но председатель ОИК Оксана Соколовская не смогла объяснить, откуда взялись эти бюллетени и где они учитываются; отмечалось вмешательство в электронную систему "Выборы" когда по факту в ОИК было обработано 99,4% протоколов, на сайт ЦИК значилось, что обработано 100% протоколов.

Таким образом, глава и члены ОИК (по разным данным, Коровченко были подконтрольны 15 из 18 членов ОИК) незаконно объявили Сергея Коровченко победителем. Его отрыв от главного преследователя Бориса Приходько составил немногим более 100 голосов. Поскольку беспредел, который происходил на 210 округе во время подсчета голосов, видела вся страна – победителя в срок установить не удалось. Решение этого вопроса переместилось в сугубо юридическую плоскость.

Четыре самых рейтинговых кандидата округа обвинили команду Коровченко и руководство ОИК в массовых фальсификациях. Кандидатов поддержали жители Прилук и Чернигова, которые вышли на акции протеста с требованием провести пересчет голосов.

Как видно на видео, Сергей Коровченко всячески противился пересчету голосов, опасаясь, что выборные манипуляции станут достоянием общественности, что в итоге и произошло.

СУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ: ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ПОЗОРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОРОВЧЕНКО

Почти месяц на 210 округе длились судебные тяжбы. Незначительный отрыв Коровченко в 100 голосов от ближайшего преследователя Бориса Приходько четко указывал – не обошлось без фальсификаций.

Команда Бориса Приходько обратилась в суд, чтобы добиться пересчета голосов. Как следствие Черниговский окружной административный суд обязал ОИК осуществить пересчет голосов на 33 УИК. Но это решение не было выполнено, потому что Сергей Коровченко его обжаловал в апелляционной инстанции.

Как следствие, 3 августа 2019 года Шестой апелляционный административный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОИК и кандидата Коровченко, решил не отменять решение Черниговского окружного административного суда, вынес решение обязать ОИК № 210 произвести пересчет на 34 избирательных участках. Кроме того, ЦИК приняла решение заменить некоторых членов ОИК 210.

Вследствие пересчета голосов, победителя также установить не удалось. В результате были выявлены еще более значительные фальсфикации, циничность и мерзопакостность которых зашкаливает.

Оказывается, что команда Коровченко решила полностью сфальсифицировать волеизъявление на одном избирательном участке. Речь идет об гериатрическом центре, в котором содержатся старики и люди с ограниченными возможностями. Таким образом, на плечах больных людей Коровченко решил въехать в парламент. Естественно, команда Приходько не стала мириться с таким положением дел и решила отстаивать победу в судах.

Так, Черниговский окружной признал противоправными действия противоправными в отношении установления итогов голосования, признал голосования на избирательном участке гериатрического пансионата недействительным, учитывая массовые фальсификации. Но это решение явно не устроило Коровченко и он подал апелляцию на указанное решение.

Параллельно Сергей Коровченко обратился в Верховный суд с требованием обязать Центральную избирательную комиссию объявить себя победителем по 210 избирательному округу, но суд, как и ранее ЦИК, принял взвешенное решение подождать, чем все же закончится судебная тяжба касательно фальсификаций и, как следствие, отказал Коровченко в его требованиях.

У Коровченко оставалась одна надежда – на Шестой апелляционный административный суд, который должен был либо подтвердить решение Черниговского окружного суда о массовых фальсификациях в гериатрическом центре, либо опровергнуть. Примечательно, что пока дело рассматривалось в судах, люди Коровченко, очень похожие на так называемых "титушек", заблокировали дом руководителя гериатрического пансионата, чтоб тот не смог выехать на слушание дела в суд и дать свои показания о том, как происходили фальсификации во время голосование в этом учреждении.

По сообщениям местных СМИ, руководил спортивными молодчиками некий праворадикальный "титушковод" Михаил Ковальчук, который также намеревался стать депутатом от ВО "Батькивщина".

"Кроме того, народный депутат Дубиль с представителями кандидата Коровченко, совместно с сотней "титушек", силой удерживают руководителя пансионата у него дома, пытаясь "убедить" его дать ложные показания перед коллегией судей, которая в данный момент заседает в Киеве в Шестом апелляционном административном суде", - сообщали СМИ о происходящем под домом руководителя гериатрического пансионата в Козельце.

Но в итоге Шестой апелляционный административный суд отказал кандидату в народные депутаты по 210 округу Сергею Коровченко в иске об отмене решений Черниговского окружного суда. Таким образом, было доказано, что команда Коровченко использовала грязные методы и фальсификации в борьбе за вожделенную корочку народного депутата. Еще раз подтверждает тот факт, что в гериатрическом панисонате в Козельце происходили массовые фальсификации во время выборов, видео с постояльцами данного учреждения, которые четко и ясно утверждают: "Бюллетени видели, но не голосовали".

Как видно из решения, приведенного ниже, Шестой апелляционный административный суд постановил признать недействительным голосование на избирательном участке №740243 (гериатрический пансионат).

Таким образом, во всех юридических спорах был поставлена точка - Сергей Коровчено и его команда проиграли все суды. Судами при рассмотрении дела были установлены фальсификации путем подделки списков избирателей на указанном участке - внесение в них несуществующих лиц и мертвых душ, что, в свою очередь, однозначно должно привести к привлечению к уголовной ответственности членов УИК, которые это сделали.

"Несмотря на все попытки Коровченко повлиять на ход выборов и судебных процессов, решение апелляционного суда - отказать в удовлетворении иска и оставить решение Черниговского окружного суда без изменений и признать выборы на участке гериатрического пансионата недействительными. Коровченко понимал, что без фальшивых голосов с этого участка он проигрывает выборы, поэтому его люди пытались дискредитировать представленные нами доказательства в рамках судебного процесса. Это не первый и не единственный случай. К сожалению, некоторые "политики" продолжают действовать методами из 90-х. Но мы не сомневались, что демократия и Закон одержат победу и суд примет честное решение, исходя из всех представленных доказательств фальсификации", - заявил адвокат Приходько Николай Торбеев.

Теперь, очевидно, ЦИК вынуждена будет признать победителем на внеочередных парламентских выборах по 210 округу Бориса Приходька. Но, в контексте множества уголовных производств, более интересно, какова судьба ожидает Коровченко.

ВМЕСТО РАДЫ – "НА НАРЫ": ЧТО ЖДЕТ КОРОВЧЕНКО

Поскольку судом были официально подтверждены массовые фальсификации во время голосования в гериатрическом центре, то следуя юридической логике теперь стоит ожидать возбуждения новых уголовных производст и привлечения виновных к ответственности.

К слову, в отношении главы ОИК № 210 Оксаны Соколовской еще 1 августа текущего года была начато уголовное производство за №12019270210001079 по ч.4 ст.158 УК Украины (фальсификация выборных документов). Данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до 10 лет. Такая же участь может постигнуть и других членов комиссии.

Также, как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований открыло новое производство в отношении Сергея Коровченко. 15 августа в 10:00 следователи ГБР ожидали последнего на допрос, но Коровченко, к сожалению, на него не явился. Известно, что в случае повторной неявки без уважительных причин к вызываемому повесткой Коровченко может быть применен силовой привод. Но это будет возможно только в том, случае, если Сергей Коровченко не покинет пределы Украины. Злые языки поговаривают, что экс-кандидат в народные депутаты уже ищет пути отхода за границу.

Поскольку за последние пять лет правоохранительная система Украины не смогла привлечь Коровченко к ответственности за пособничество оккупантам, у общества появилась надежда, что ГБР разорвет этот порочный круг и проявит решительность там, где это не удалось СБУ, руководствовавшейся политической конъюнктурой и командами "сверху".

Мы будем пристально следить за развитием событий в этих резонансных уголовных производствах. Продолжение следует…

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