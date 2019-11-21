Головна Новини
21 листопада • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Замість обіцянок – скандали: Зеленського впіймали на брехні українцям

3.8т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, що викриває популістські обіцянки президента України Володимира Зеленського напередодні виборів.

Воно опубліковане на YouTube-каналі OBOZREVATEL. На короткому 1,5-хвилинному ролику наведені найгучніші фрази агітації Зеленського, які абсолютно не відповідають тому, що відбувається в Україні зараз (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, тоді ще кандидат у президенти обіцяв, що всі люди, які порушують закон, сядуть за ґрати і підігравав очікуванням українців фразою "Зробимо їх разом". Крім того, Зеленський запевняв, що з практикою призначення на посади "кумів і армійських друзів" представників влади буде покінчено.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Новини
"Ґвалтував двічі!" Бутусов розкрив нові деталі про педофіла зі "Слуги народу" Іванісова

Але замість цього українці зіткнулися із суцільними скандалами, в яких замішані представники президентської партії "Слуга народу". Більшість з них, до того ж, є наближеними до глави держави.

Так, на зміну гучним обіцянкам Зеленського прийшли скандали:

  • з дерибаном "слугою народу" Юрієм Корявченковим (Юзіком) грошових потоків у Кривому Розі;

  • подвійним громадянством голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії;

  • справою про зґвалтування неповнолітньої нардепом від "Слуги народу" Романом Іванісовим;

  • отриманням компенсації з бюджету для першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука за винаймання квартири у власної тещі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 листопада дав великий брифінг для журналістів. На ньому він відповів на запитання з приводу найгучніших скандалів, у центрі яких опинилися представники президентської політсили.

Детальніше про гучні справи, в яких замішані народні депутати від найбільшої політичної сили у новій Верховній Раді, ви можете почитати у нашому спеціальному розділі "Скандали довкола "Слуги народу".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
7
Смішно
17
Цікаво
18
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
грязная и гнусная ОПГ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Ну, шо, почалось? Начинайте старую песню о главном:"Ганьба!","Зрада!". Пора йолку ставить, подвозить чаёк, ну и, конечно, жечь покрышки. Гер "комендант" майдана пилит дрова, Кролик на низком старте, Порох не пьёт два дня, значит сухой. Па-а-а-ехали!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги