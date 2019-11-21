Замість обіцянок – скандали: Зеленського впіймали на брехні українцям

У мережі з'явилося відео, що викриває популістські обіцянки президента України Володимира Зеленського напередодні виборів.

Воно опубліковане на YouTube-каналі OBOZREVATEL. На короткому 1,5-хвилинному ролику наведені найгучніші фрази агітації Зеленського, які абсолютно не відповідають тому, що відбувається в Україні зараз (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, тоді ще кандидат у президенти обіцяв, що всі люди, які порушують закон, сядуть за ґрати і підігравав очікуванням українців фразою "Зробимо їх разом". Крім того, Зеленський запевняв, що з практикою призначення на посади "кумів і армійських друзів" представників влади буде покінчено.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Але замість цього українці зіткнулися із суцільними скандалами, в яких замішані представники президентської партії "Слуга народу". Більшість з них, до того ж, є наближеними до глави держави.

Так, на зміну гучним обіцянкам Зеленського прийшли скандали:

з дерибаном "слугою народу" Юрієм Корявченковим (Юзіком) грошових потоків у Кривому Розі;

подвійним громадянством голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії;

справою про зґвалтування неповнолітньої нардепом від "Слуги народу" Романом Іванісовим;

отриманням компенсації з бюджету для першого віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука за винаймання квартири у власної тещі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 21 листопада дав великий брифінг для журналістів. На ньому він відповів на запитання з приводу найгучніших скандалів, у центрі яких опинилися представники президентської політсили.

Детальніше про гучні справи, в яких замішані народні депутати від найбільшої політичної сили у новій Верховній Раді, ви можете почитати у нашому спеціальному розділі "Скандали довкола "Слуги народу".

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