Замість дематюкації – мокрий рушник: Москаль пройшовся по Богомолець, яка жадає слави

Нардеп від БПП і лікар Ольга Богомолець повинна прикладати мокрий рушник до чола, якщо їй приходять в голову ідеї подібні закону про дематюкацію мови.

Так прокоментував скандальну законодавчу ініціативу екс-голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він підкреслив, що покарання за нецензурну лайку вже передбачено в Адмінкодексі України.

Геннадій Москаль

"Нецензурна лайка в громадських місцях давно є в Кодексі про адміністративні правопорушення (ст. 173, - ред.) і карається штрафом. Були часи, коли за це притягали на 15 діб арешту", - сказав Москаль.

Він поставив риторичне питання - "Хто з громадян України не виражається нецензурно на адресу Верховної Ради?" і зізнався, що сам вдається до лайки.

Екс-голова ОДА переконаний, що нововведення не принесуть надходжень до держбюджету.

"Подивіться на рівень нашої патрульної поліції. Її, мені здається, матюкають кожен день, і вони самі не в змозі себе захистити", - пояснив він свою думку.

"Всіх, кого я вилаяв, хто подавав до суду, хто подавав в суд на захист честі, гідності та ділової репутації, це були ті, хто не мають ні гідності, ні честі, ні ділової репутації і всі суди програли, тому що є ціла купа рішень ЄСПЛ з цього питання, де все врегульовано, і не треба нашому парламенту в кінці врегулювати. Її і так народ послав, а після перших рішень, думаю, почнуть посилати нову Раду", - додав Москаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховній Раді запропонували встановити штрафи за нецензурну лайку в публічних виступах, матеріалах в інтернеті і в ефірі телебачення. Це передбачено законопроектом нардепа від БПП Ольги Богомолець № 10414 "Про протидію лихослів'я".

Так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці навіть сприйняли такий документ як жарт, інші вважають, що це повний маразм.

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