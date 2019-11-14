Замішана Росія: Скороход хочуть вигнати зі "Слуги народу"

Народну депутатку від "Слуги народу" Ганну Скороход збираються виключити з фракції. Причиною є те, що її чоловік, оформлений її помічником, виявився агентом Росії з громадянством країни-агресора.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, питання про виключення парламентаря з фракції винесе особисто глава фракції Давид Арахамія. Крім того, він розповів, що чоловік Скороход відвідував засідання профільного комітету, де розглядався закон про анбандлінг (реструктуризацію "Нафтогазу". – Ред.). Там чоловік пропонував нардепам хабарі.

Відомо, що він має зв'язки зі скандальним путінським олігархом Павлом Фуксом. За словами Арахамії, за фактом події також будуть подані заяви в антикорупційні органи. Він запевнив, що скандал ніяк не пов'язаний із політичними переслідуваннями.

Ганна Скороход ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка Скороход 14 листопада затримали правоохоронні органи. Вона заявила, що це нібито помста за її політичну позицію і відмову голосувати за ринок землі.

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