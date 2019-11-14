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14 листопада • оновлено в 14:07
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Замішана Росія: Скороход хочуть вигнати зі "Слуги народу"

5.6т
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Народну депутатку від "Слуги народу" Ганну Скороход збираються виключити з фракції. Причиною є те, що її чоловік, оформлений її помічником, виявився агентом Росії з громадянством країни-агресора.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, питання про виключення парламентаря з фракції винесе особисто глава фракції Давид Арахамія. Крім того, він розповів, що чоловік Скороход відвідував засідання профільного комітету, де розглядався закон про анбандлінг (реструктуризацію "Нафтогазу". – Ред.). Там чоловік пропонував нардепам хабарі.

Відомо, що він має зв'язки зі скандальним путінським олігархом Павлом Фуксом. За словами Арахамії, за фактом події також будуть подані заяви в антикорупційні органи. Він запевнив, що скандал ніяк не пов'язаний із політичними переслідуваннями.

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Ганна Скороход

Ганна Скороход

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіка Скороход 14 листопада затримали правоохоронні органи. Вона заявила, що це нібито помста за її політичну позицію і відмову голосувати за ринок землі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Ганна Скороход Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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семенов Александр
семенов Александр
Слуги проголосовали за продажу ,земли. эта ХЗ дура не успела.нажать на кнопку, ей хотят дать пендаля и в наказание и посадить ейного супруга... Причем тут Россиия?
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Гоша Злой
Гоша Злой
это какой-то...позор....
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