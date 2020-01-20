"Заткнути пельку критикам!" Офіс президента обмежив спілкування з українцями

На офіційній сторінці Офісу президента в соцмережі Instagram закрили можливість обговорювати дописи. Водночас зникли з неї і коментарі до попередніх новин.

На це звернув увагу депутат ВР минулого скликання Борислав Береза, іронічно додавши, що підтримує ініціативу, "як приклад справжньої демократії та щирої турботи про всіх нас". Думкою він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"А всі ті, хто це критикує – запроданці. Чиї саме? Оберіть відповідно до ваших уподобань. Бо вони зараз конкретно не праві. Влада і пресслужба президента хоче, щоб ми всі менше сиділи у коментарях, а більше часу присвятили сім'ї, друзям і роботі. Але не всі це змогли оцінити. Ганьба їм!" – написав політик.

На сторінці ОП в Instagram закрили можливість коментування

Водночас, наголосив Береза, такий вчинок з боку ОП – не перша й не остання спроба "заткнути пельку всім критикам влади". Бо вже незабаром, після законопроєктів Бородянського і Ткаченка, держава зможе організувати спілкування журналістів тет-а-тет у місцях позбавлення волі. Йдеться зокрема про ініціативу посилити відповідальність ЗМІ за порушення інформаційного законодавства.

Скриншот зі сторінки ОП в Instagram Facebook/Борислав Береза

"Так їм всім писакам і треба! А ми всі розуміємо, що це робиться лише виходячи з турботи про громадян. А ті, хто одразу паралелі з Рашкою проводить, той не розуміється на свободі слова та новітніх нормах пострадянської демократії. Пасквілянти вони. І фейкомени", – додав політик.

Він також пожартував, мовляв, сподівається, що завдяки законопроєкту Бородянського незабаром в українському інформаційному просторі буде тихо.

"Бо вони над цим працюють. А коментарі? Залиште їх собі. Бо команду "найвпливовішого лідера сучасності" вони дратують. Хоча, може, і повернуть можливість коментувати. Але це не точно", – підсумував Береза.

Коментарі українців Facebook/Борислав Береза

Коментарі українців Facebook/Борислав Береза

Коментарі українців Facebook/Борислав Береза

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