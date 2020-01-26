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26 січня • оновлено в 13:20
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

Закони мені пишуть помічники, а Гончарук просто стібався: інтерв'ю OBOZREVATEL із Миколою Тищенком

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Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" дала квиток у політику багатьом зіркам шоу-бізнесу. Знайшлося місце як найближчим друзям президента з "Кварталу-95", так і ведучим, шоуменам.

Яскравий представник когорти телезірок із СНнардеп Микола Тищенко. Він відомий як своїм ресторанним і медіа-минулим, так і яскравими, а часом і скандальними заявами у Верховній Раді. Простіше кажучинавколо імені Тищенка хайпу завжди вистачає.

Але що корисного він зробив для своїх виборців, простих українців? OBOZREVATEL на кілька хвилин у прямому сенсі слова впіймав нардепа на одній з київських вулиць і прямо поставив кілька важливих запитань.

Поговорили у бліц-інтерв'ю як про особистий внесок політика, так і про найцікавіше за останні тижні.

Миколо, що ви зробили для своїх виборців за ці пів року? Чим особисто можете похвалитися? Крім закону про надання статусу учасника бойових дій.

– Насправді закони не так легко зробити.

Ви їх що, самі пишете?

– Ні, їх пише комітет соціальної політики.

Загалом питаюхто пише ваші проєкти законів?

– Моя юридична група імплементована в кожен комітет і від мене йдуть правки. Щодо освіти, наприклад, вони були ухвалені, і, що ми ще там зробили...

Тобто власним коштом оплачуєте групу юристів, які складають проєкти?

– Це мої помічники, ось Мар'яна, наприклад (Мар'яна Міхолап. – прессекретарка нардепа. – Ред.).

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Але вам на помічників держава дає всього 48 тисяч гривень.

– Саме так.

За ці гроші у вас працює група юристів, чи ви їм із кишені доплачуєте?

– Частина робить безкоштовно, на громадських засадах. Всі вони – молоді люди, працюють в інших місцях, але щиро хочуть допомогти, віддати себе.

Микола Тищенко

Микола Тищенко

Вони працюють не за гроші, а щоби щось змінити. У мене у Святошинському районі (Києва) 8 помічників на громадських засадах, 2 офіційні, які зі мною в парламенті перебувають. Ми зробили дуже простий принцип – є так звані народні ревізори, які стали помічниками через соціальний ліфт.

Добре, крім УБД2-3 ініціативи, якими ви особисто пишаєтеся за пів року роботи?

– Наприклад, закон про ВВТ (Про внутрішній водний транспорт. – Ред.), закон про перевантаження вантажних автомобілів. Сенс робити дороги, якщо постійно проїздять автомобілі до 200 тонн. Всі сьогоднішні закони, які ми подали від комітету транспорту та інфраструктури – як заступник голови комітету, маю пряме відношення.

Більше того, робимо так, що у голосування одноголосні і депутати всіх фракцій "за".

Журналісти звикли, що якщо підійдеш до Миколи Тищенка, то сенсація забезпечена. Ви можете на рівному місці або дивну ситуацію створити, або скандал. Але я дивився на ваші останні виступи, і мені здалося, що ви стали кращим. З кимось займаєтеся?

– Я сам вчуся, я такий, який є. Ви розумієте, проти нас воюють інші політичні сили, і коли вони бачать відвертих лідерів, починають...

Ви себе вважаєте відвертим лідером "Слуги народу"?

– Ні, але якщо я виграв вибори, то я відвертий лідер...

Так у вас таких 254 особи, які виграли вибори.

– Ми всі відверті лідери, нам це право дали виборці. Я – мажоритарник, довів своє лідерство. Зрозуміло, що силам і політпартіям не подобається, вони почали створювати інформаційне поле, той образ...

Зачекайте, коли ви казали про формулу Штайнмаєра, про гумову жінкуце що було?

– То була така ситуація, треба було розрядити обстановку.

Ви це навмисно сказали?

– Я ніколи нічого не роблю просто так, запам'ятайте.

Ви хочете сказати, частина ваших скандалівце спроба відвернути увагу й розрядити обстановку?

– Я – відкрита людина, у мене іноді, як і у будь-кого, є гарний настрій, а іноді не дуже. Коли хтось потрапляє мені під гарячу руку, то відбувається сенсація. Для мене важлива повага, коли журналіст – професіонал, і не важливо, які питання ставить: жорсткі, різкі, спокійні – важливо, щоб він був фахівцем.

Ціную, коли журналіст підходить і називається. Якщо ж людина пхає мені в обличчя мікрофон, провокує, починає кричати мені у вухо, то я таких людей не вважаю журналістами. Це не професійно. Якщо є посил від суспільства, то я на нього завжди відповім.

Може вам висловлювали щось з Офісу президента, з фракції, щодо скандальних ситуацій?

– Ні, такого взагалі не було.

О'кей, питання щодо парламентської роботи. З нещодавньогобуло створене велике позафракційне об'єднанняза традиційну сім'ю і цінності (268 нардепів). Ви туди не увійшли, чому?

– До мене не добігли просто.

До всіх добігли, а до вас ні?

– Звісно, там ось ще підпис поставити треба. Людина, яка стає головою об'єднання, вона має однодумців дібрати. Кожен читає, навіщо і що.

Ви вступите, якщо буде пропозиція?

– Звісно, нічого поганого в цьому не бачу.

У мене запитання про уряд Олексія Гончарука. Упевнений, вже мільйон разів запитували про його "відставку", тому питання трохи інше. Вам не здається, що з усіх цих листувань найстрашніше, що прем'єр-міністр і його підлеглі не мають ніякого плану роботи на найближчий час?

– Нічого собі, та в Олексія Гончарука є план дій.

А ці дивні фрази "я профан в економіці", "треба пояснити президенту все на прикладі олів'є" тощо.

– Його можна зрозуміти, у внутрішніх розмовах багато хто переходить на стьоб.

Вони там стібаються одне з одного?

– Це психологія, іноді на таких прийомах людина спрацьовує на суперечностях.

У вас у фракції "Слуга народу" на обговореннях теж так кепкують?

– У нас по-різному буває. Головне – з усіх складних питань ми збираємося і дискутуємо.

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Ви можете і матюкатися, якесь слівце грубе сказати?

– Ні, матів немає, ми ж депутати.

А у фракції є план роботи не на місяць, а на пів року хоча б?

– Звісно, читайте наші передвиборчі обіцянки.

Там набір загальних фраз.

– Ні, це передвиборчі обіцянки. До нас це були загальні фрази, і всі до цього звикли, а ми тут налаштовані дуже серйозно.

Якби вам запропонували стати прем'єр-міністром. Ось прийшов Володимир Олександрович Зеленський і сказав: "Така ситуація, нема на кого залишити країну, ти б ризикнув обійняти цю посаду?".

– Знаєте, є хороша крилата фраза з фільму мого дитинства, коли один герой каже: "Ще б трошки навчився і готовий". Так і мені, треба трохи побути політиком, повчитися, перш ніж ухвалювати такі економічні, відповідальні рішення.

Стосовно "повчитися". Якщо беремо вибори мера Києва у 2020 році, чи могли б ви скласти конкуренцію Віталію Кличку? Ви людина відома, забезпечена, під брендом "Слуги народу".

– Знаєте, поки такі питання у нас не обговорювалися.

Закони мені пишуть помічники, а Гончарук просто стібався: інтерв'ю OBOZREVATEL із Миколою Тищенком

А ви думали про це?

– Ні. Я не можу думати про це, я член президентської політсили, "Слуги народу". Я амбітна людина, тому працюю в парламенті, політиці. Але будь-які подібні рішення ухвалюються колегіально.

Не можу не запитати про Генерального прокурора Руслана Рябошапку. Ви задоволені його роботою?

– Мені здається, в нинішній ситуації він робить все можливе.

А вас не бентежить, що жоден топкорупціонер не посаджений за пів року?

– Дуже складно зробити кадрові зміни. Законодавство побудоване так, що і звільнити до ладу нікого неможливо.

Там нових людей же набирають, реформу проводять.

– Вони поки наберуть їх, а старі ж працюють, їх прибрати ніяк не можна.

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А скільки часу треба ще дати Генпрокурору, щоб уже з'явився результат? Коли ви особисто для себе запитаєте про його ефективність за рік, два, десять?

– Я не чую зараз про гучні проблеми у Генпрокуратурі. Знаю, що Рябошапка готує велику реформу.

Просто у вашій політсилі говорили, що весна прийде і саджати будемо, ось скоро вже наступна весна прийде, а ніхто не сидить. Сергій Пашинський, Олег Гладковськийвсі вийшли.

– Складно сказати, зараз не можу коментувати.

У мене буквально 3 питання, невеликий бліц. Скільки коштує проїхати в київському швидкісному трамваї, у вашому окрузі, на Борщагівку?

– На Борщагівку практично неможливо доїхати, і через постійні ремонти мостів було паралізовано 302 тисячі киян. Вартість проїзду подорожчала на 620 гривень на місяць, бо людям довелося їхати в об'їзд. А так, всі знають вартість – 8 гривень.

Ваш колега Олексій Гончаренко запропонував заборонити школярам користуватися у школах смартфонами. У мене зустрічне запитаннячи не варто нардепам заборонити користуватися телефонами в сесійній залі?

– Я гадаю, що цей депутат взагалі людей не любить, тільки себе.

А може все ж заборонити, щоб скандалів, листувань не було?

– Навіщо щось обмежувати? Я за законність і проти обмежень.

Чи буде черговий тренінг для "слуг народу"? Як у Трускавці?

– Це треба запитати в Олександра Корнієнка, я не знаю.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу уряд
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