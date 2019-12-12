Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу: як він буде діяти

Верховна Рада України продовжила до кінця 2020 року дію закону щодо особливого статусу Донбасу. Зараз у ньому змінили лише термін дії. Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив, що у майбутньому цей закон змінять більш суттєво.

За законопроєкт №2569 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" від 10.12.2019 проголосувало 320 нардепів.

Законопроєкт підтримали:

220 нардепів зі "Слуги народу",

фракція "ОПЗЖ" – 34,

"Європейська солідарність" – 23,

"Батьківщина" – нуль голосів,

"За майбутнє" – 16,

"Голос" – нуль голосів,

"Довіра" – 14,

позафракційні – 13.

Зазначимо, що раніше Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ухвалити його за основу та в цілому.

"Законопроєкт спрямований на створення додаткових тимчасових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів і норм міжнародного права і Статуту ООН", – йдеться у пояснювальній записці.

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Тобто документ передбачає продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу до 31 грудня 2020 року включно. Авторами законопроєкту є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Ухвалений закон набуває чинності від дня його опублікування.

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Особливий статус

Закон про особливий статус ОРДЛО парламент прийняв у вересні 2014 року, і він набув чинності 18 жовтня 2014 терміном на три роки. Термін його дії закінчується 31 грудня 2019 року.

Законом передбачені:

амністія для "осіб-учасників подій на території Донецької, Луганської областей";

гарантії вільного використання російської та інших мов;

особливий порядок призначення суддів та прокуратури;

економічна підтримка регіону, через запровадження "відмінного від загального економічного режиму", що має на меті залучення інвестицій для відновленя інфраструктури;

можливість прикордонного співробітництва з "територіальними одиницями Російської Федерації";

можливість створення загонів "народної міліції", яка охоронятиме громадський порядок.

Все це має почати діяти після початку роботи органів місцевої влади, обраних на виборах за українським законом та під наглядом ОБСЄ і Ради Європи. Крім того, ці вибори мають відбутися за умови "виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".

Всі згадані повноваження - тимчасові (у нинішній редакції - до кінця 2020 року).

Так ніколи і не діяв

Реально закон так ніколи і не працював через продовження бойових дій на Донбасі, а місцеві вибори в ОРДЛО, згідно нього, мали відбутися ще 7 грудня 2014 року.

Натомість закон кілька разів продовжували на рік – на випадок, якщо місцеві вибори на Донбасі все ж відбудуться.

Після недавньої зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі президент України Володимир Зеленський допускав можливість суттєвого перегляду закону про особливий статус.

Як писав OBOZREVATEL:

Пролонгація закону стала однією з домовленостей, до якої прийшли на саміті 9 грудня лідери "нормандської четвірки".

Керівники фракції "Слуга народу" 10 грудня зареєстрували у ВРУ законопроєкт, який вносить зміни в закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Пізніше з'явився текст законопроєкту про особливий статус Донбасу.

Нардеп від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін заявив, що ВРУ збирається проголосувати законопроект про продовження особливого статусу Донбасу найближчим часом – не пізніше Нового року.

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