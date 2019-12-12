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12 грудня • оновлено в 12:47
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Тимур Григоренко

Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу: як він буде діяти

14.7т
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Верховна Рада України продовжила до кінця 2020 року дію закону щодо особливого статусу Донбасу. Зараз у ньому змінили лише термін дії. Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив, що у майбутньому цей закон змінять більш суттєво.

За законопроєкт №2569 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" від 10.12.2019 проголосувало 320 нардепів.

Законопроєкт підтримали:

  • 220 нардепів зі "Слуги народу",

  • фракція "ОПЗЖ" – 34,

  • "Європейська солідарність" – 23,

  • "Батьківщина" – нуль голосів,

  • "За майбутнє" – 16,

  • "Голос" – нуль голосів,

  • "Довіра" – 14,

  • позафракційні – 13.

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Зазначимо, що раніше Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ухвалити його за основу та в цілому.

"Законопроєкт спрямований на створення додаткових тимчасових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів і норм міжнародного права і Статуту ООН", – йдеться у пояснювальній записці.

Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу: як він буде діяти

Скріншот

Тобто документ передбачає продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу до 31 грудня 2020 року включно. Авторами законопроєкту є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Ухвалений закон набуває чинності від дня його опублікування.

Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу: як він буде діяти

Скріншот

Особливий статус

Закон про особливий статус ОРДЛО парламент прийняв у вересні 2014 року, і він набув чинності 18 жовтня 2014 терміном на три роки. Термін його дії закінчується 31 грудня 2019 року.

Законом передбачені:

  • амністія для "осіб-учасників подій на території Донецької, Луганської областей";

  • гарантії вільного використання російської та інших мов;

  • особливий порядок призначення суддів та прокуратури;

  • економічна підтримка регіону, через запровадження "відмінного від загального економічного режиму", що має на меті залучення інвестицій для відновленя інфраструктури;

  • можливість прикордонного співробітництва з "територіальними одиницями Російської Федерації";

  • можливість створення загонів "народної міліції", яка охоронятиме громадський порядок.

Все це має почати діяти після початку роботи органів місцевої влади, обраних на виборах за українським законом та під наглядом ОБСЄ і Ради Європи. Крім того, ці вибори мають відбутися за умови "виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України".

Всі згадані повноваження - тимчасові (у нинішній редакції - до кінця 2020 року).

Так ніколи і не діяв

Реально закон так ніколи і не працював через продовження бойових дій на Донбасі, а місцеві вибори в ОРДЛО, згідно нього, мали відбутися ще 7 грудня 2014 року.

Натомість закон кілька разів продовжували на рік – на випадок, якщо місцеві вибори на Донбасі все ж відбудуться.

Після недавньої зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі президент України Володимир Зеленський допускав можливість суттєвого перегляду закону про особливий статус.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Пролонгація закону стала однією з домовленостей, до якої прийшли на саміті 9 грудня лідери "нормандської четвірки".

  • Керівники фракції "Слуга народу" 10 грудня зареєстрували у ВРУ законопроєкт, який вносить зміни в закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

  • Пізніше з'явився текст законопроєкту про особливий статус Донбасу.

  • Нардеп від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін заявив, що ВРУ збирається проголосувати законопроект про продовження особливого статусу Донбасу найближчим часом – не пізніше Нового року.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Давид Арахамія Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
Донбас Верховна Рада України законопроект Партія Слуга народу
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
"... эти выборы должны состояться при условии "вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". ..." ________________________________________________________ То есть, пока на Украине остается хоть один боец "Азова" или "Правого сектора", выборы проводить нельзя?
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Перов Василий
Перов Василий
эх....Уже сдали донбасс.. Ну радуйтесь рогули -а то бы так и вытаскивал вас Петя из котлов!
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. Талисман
. Талисман
Перов Василий, Вали на лентасру! Там воняй!
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
Порошенковцы, этот закон приняли при Порошенко, поэтому все ваши против выглядят смехотворно!
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