Кличко vs Зе: чим закінчаться війни за Київ і коли чекати виборів

Найближчими місяцями на українців очікують істотні зміни. Після ухвалення нового закону "Про столицю", а також завершення децентралізації, по всій країні відбудуться дострокові місцеві вибори.

При цьому у Києві вони можуть відбутися набагато раніше, вже у грудні 2019 року. З чим це пов'язане і хто тепер керуватиме столицею – з'ясовував OBOZREVATEL .

Ця стаття про:

новий законопроєкт "Слуги народу" про столицю;

те, що після його ухвалення кияни можуть безпосередньо звертатися до депутатів райрад;

політичне протистояння команди Офісу президента і мера Віталія Кличка;

те, коли і де саме відбудуться дострокові місцеві вибори.

Що змінять у столиці

У парламенті опублікований проєкт закону 2143, авторства 39 народних депутатів від "Слуги народу". За численними заявами із президентської партії, Верховна Рада зі змінами "правил" у столиці не зволікатиме, тому закон "Про столицю" буде ухвалений вже найближчим часом.

Їм хочуть по суті розділити Київську міську раду і адміністрацію. Адже Київраду і мера обирають на виборах, а керівника КМДА (адміністрації) з подачі президента призначає Кабінет міністрів України.

З важливих нововведень документа:

У Києві створюються райони, які будуть адміністративно-територіальними центрами. Їхніх керівників обиратимуть з-поміж депутатів.

Районні ради займуться:

загальною середньою освітою, позашкільною та дошкільною;

охороною здоров'я – первинною та медико-санітарною допомогою, стоматологією;

молодіжними програмами, спортивними спорудами тощо;

контролем за експлуатацією житла;

організацією торгівлі на ринках;

організацією паркування автомобілів;

благоустроєм територій, озелененням.

КМДА

Київрада:

освіта: школи-інтернати широкого профілю, школи-інтернати вузького профілю, ПТУ;

охорона здоров'я: стаціонарна медична допомога, швидка медична допомога, спеціальна медична і стоматологічна допомога;

місцева пожежна охорона;

архітектура і містобудування;

місцевий архів;

утримання кладовищ;

організація міського громадського транспорту;

землевпорядкування;

культура і соціально-економічний розвиток;

утилізація відходів.

Київська держадміністрація (КМДА):

контроль за роботою місцевих чиновників;

розпорядження об'єктами держвласності, що розташовані у Києві;

забезпечення реалізації держпрограм у столиці;

координація роботи територіальних органів центральної влади у столиці.

Окрему увагу варто приділити і голові КМДА, він займається: організацією у столиці загальнодержавних і міжнародних заходів, дає згоду на призначення/звільнення керівників держпідприємств у столиці, дає згоду на реорганізацію/ліквідацію держпідприємств, бере участь у вирішенні питань щодо розташування Офісу президента та інших органів центральної влади.

Загалом ідея нового законопроєкту така: розподілити відповідальність між Київрадою, райрадами та міською адміністрацією. Це призведе до посилення ролі депутатів райради (вони вирішуватимуть дрібні проблеми містян), а також ослаблення позиції мера і Київради.

Міська адміністрація перебере на себе функції контрольного органу, який слідкуватиме за роботою рад і фінансовими потоками.

Хто стане мером і навіщо це робиться?

З одного боку законопроєкт має унормувати ситуацію у Києві. Прописати, хто і за що відповідає, а також вирішити вічну проблему конфлікту інтересів між КМДА та мерією. І це добре.

З іншого – це політичний інструмент для боротьби за столицю. Ні для кого не секрет, що між Офісом президента і мером Києва Віталієм Кличко відразу ж після президентських виборів почалося відкрите протистояння. В ОП, розуміючи високий рейтинг президента і "Слуги народу", не проти взяти владу і у столиці, враховуючи і той факт, що Кличко був прихильником 5-го глави держави Петра Порошенка.

Глава ОП Андрій Богдан і мер Києва Віталій Кличко 24

До того ж столиця є фінансовим центром країни, де зосереджені великі потоки, а також фактичний контроль за вулицею. Не дарма ж саме у Києві відбуваються всі великі акції або протести.

Зробити це хочуть у кілька етапів:

Ухвалити закон про столицю, істотно урізавши повноваження мера;

Оголосити дострокові вибори у Києві.

"Війна" вже почалася, сторони обмінялися першими ударами. Так, 4 вересня новий Кабінет міністрів відправив Кличка у відставку з посади голови КМДА. Віталій Кличко у відповідь вже зустрічався з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, який висловив йому підтримку.

Джуліані та Кличко

Головна претензія до міського голови – нібито є групи впливу, що впливають на Кличко і він, мовляв, не може бути ефективним менеджером. Водночас сам Віталій Кличко на своєму брифінгу заявив: за час його роботи бюджет столиці зріс у кілька разів, відремонтовані кілометри доріг, реалізовані інфраструктурні проєкти.

Головний же аргумент чинної міської влади – столицею має керувати той, кого обрали кияни.

У партії "Голос", наприклад, вважають цей законопроєкт спробою президента посилити свою владу. Тому там уже розглядають ідею подати альтернативний проєкт закону.

"Ми не погоджуємося із розділенням повноважень голови КМДА і мера. Два тижні тому агентство "Рейтинг" провело дослідження і стало відомо, що 70% киян не згодні з розподілом повноважень. Щоб обраний мер Києва отримав менше, ніж призначений глава міської адміністрації. Ми згодні з укрупненням райрад, але є багато аспектів, які треба опрацювати", – розповіла OBOZREVATEL нардеп Кіра Рудик.

За словами джерел OBOZREVATEL у "Слузі народу", вибори відбудуться вже у грудні 2019 року. До цього готові у партії, щоправда, з кандидатурою потенційного висуванця партії ще не все зрозуміло. У кулуарах говорять про екскерівника телеканалу 1+1, а нині народного депутата Олександра Ткаченка, а також про фронтмена "Кварталу-95" Євгена Кошового.

У команді Віталія Кличка вирішили прийняти виклик і готується до дострокових місцевих виборів. У четвер, 19 вересня, мер Києва закликав парламент розпустити Київраду і оголосити перевибори.

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