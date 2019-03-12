Закон про кримінальні проступки в Україні: адвокат пояснив плюси і мінуси

Закон про кримінальні проступки зможе розвантажити роботу українських слідчих, прокурорів та суддів. Проте в ньому є мінуси, зокрема в тексті об'єднали злочини легкої і середньої тяжкості.

Про це в ефірі ObozTV розповів адвокат Віталій Коломієць. Він назвав закон "косметичним ремонтом" правоохоронної системи.

"У слідчих накопичується вал старих проваджень, які просто архівами лежать у кабінетах. Фізично більше ніж півтора-два провадження за місяць вони не можуть закінчити. У країні приблизно половина із проваджень — це злочини невеликої і середньої тяжкості. Якщо їх віднести до категорії проступків, то це розвантажить роботу слідчих. Але по суті це об'єднання справ не вирішить проблеми", — сказав він.

Система поліції незбалансована, пояснив адвокат. В Україні велике відношення кількості патрульних та слідчих.

"На правопорушення, які фіксують 130-140 тисяч патрульних, є не більше 10 тисяч слідчих", — додав Коломієць.

Також він пояснив, що легалізація марихуани зможе зменшити обсяг проваджень. Він порівняв це із декриміналізацією самогоноваріння в Україні.

"Так сталося, що кримінальне право і кримінальна юстиція живуть окремо, відірвано від загального права. Це так само, коли самогоноваріння було кримінальною статтею, — за бабцями бігали… Багато хто казав, що через декриміналізацію всі зіп'ються, повмирають чи повбивають одне одного. Ну декриміналізували, і що? А зараз дорослу людину ловлять десь на дискотеці, витягують 5 грамів конопель, — це вже кримінальне провадження, щодо якого запускається цілий механізм із прокурорів, патрульних, понятих, слідчих, суддів", — додав адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" був проголосований нардепами 22 листопада. Закон набуде чинності 1 січня 2020 року. Протягом 2019 року триватиме підготовка до введення його в дію.

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