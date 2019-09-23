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23 вересня • оновлено в 12:26
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Закон про імпічмент президента: Зеленський ухвалив остаточне рішення

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У понеділок, 23 вересня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент глави держави.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, гарант повернув до ВР підписаний проєкт закону "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" №1012 від 29 серпня 2019 року.

Тепер законопроєкт повинен бути опублікований в офіційному виданні парламенту – газеті "Голос України".

Закон про імпічмент президента: Зеленський ухвалив остаточне рішення

Скріншот

Пояснимо, що в законі зазначено, що:

  • Підстава для початку імпічменту — письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія;

  • Комісія розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

  • Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину;

  • Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

  • Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачиться перед президентом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Імпічмент президента Верховна Рада України
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