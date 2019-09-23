Закон про імпічмент президента: Зеленський ухвалив остаточне рішення

У понеділок, 23 вересня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент глави держави.
Як повідомляє сайт Верховної Ради, гарант повернув до ВР підписаний проєкт закону "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" №1012 від 29 серпня 2019 року.
Тепер законопроєкт повинен бути опублікований в офіційному виданні парламенту – газеті "Голос України".
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Пояснимо, що в законі зазначено, що:
Підстава для початку імпічменту — письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія;
Комісія розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.
Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину;
Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради.
Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачиться перед президентом.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.
29 серпня Верховна Рада України отримала законопроєкт про процедуру імпічменту президента. Документ був позначений як невідкладний.
10 вересня парламентська монобольшість у Верховній Раді України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.
Він виявився заблокованим після того, як партія "Європейська солідарність" внесла до парламенту проєкт постанови про скасування голосування за законопроєкт про імпічмент.
18 вересня монобольшість у Раді провалила голосування за ініціативу партії Порошенка.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента.
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