Закон про імпічмент президента: Зеленський ухвалив остаточне рішення

У понеділок, 23 вересня, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про імпічмент глави держави.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, гарант повернув до ВР підписаний проєкт закону "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" №1012 від 29 серпня 2019 року.

Тепер законопроєкт повинен бути опублікований в офіційному виданні парламенту – газеті "Голос України".

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Пояснимо, що в законі зазначено, що:

Підстава для початку імпічменту — письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія;

Комісія розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину;

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачиться перед президентом.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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