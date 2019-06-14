Пацан сказав — пацан зробив? Чи підпише Зеленський закон про імпічмент

Перед президентом Володимиром Зеленським стоїть чергове випробування на політичну зрілість – закон про імпічмент, який був одним з головних передвиборних обіцянок Зе.

Верховна Рада нещодавно ухвалила документ, у якому прописана процедура дострокового усунення глави держави з посади. Його оперативно підписав і спікер парламенту Андрій Парубій. Однак Зеленський зволікає із фінальною крапкою.

Чи виконає він свою обіцянку — з'ясував OBOZREVATEL.

Що обіцяв Зе

Закон про імпічмент президента — одна з головних передвиборчих фішок президента Володимира Зеленського. Будучи ще кандидатом, він вказав у програмі, що першочергово вимагає ухвалити законопроекти "Про народовладдя", "Про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів"; "Про імпічмент президента"; "Про відкликання народного депутата".

Заявляв він про це і безпосередньо. "Один із головних і перших законів, на який чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, в усьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент", — сказав Зеленський в інтерв'ю РБК.Украіна між першим і другим туром виборів.

За цією логікою президент має підписати закон. На це у нього є 15 днів. Але чи виконає він свою обіцянку — питання суперечливе.

Володимир Зеленський

Незважаючи на те, що Зеленський відкрито закликав усунути лазівку у законодавстві і ухвалити процедуру імпічменту, він натякав на свій проект закону, поданий до парламенту 29 травня.

"Хочу запропонувати вам вимагати у народних депутатів України якнайшвидшого голосування за проект закону про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент), який був поданий мною до Верховної Ради 29 травня цього року", — закликав раніше Зеленський.

Однак народні депутати проголосували за інший варіант документа, який вже пройшов довгі обговорення і перевірки. Що цікаво, законопроект, поданий президентом Зеленським, містить більш тривалу і юридично складну процедуру. Крім парламенту, в процесі імпічменту беруть участь Верховний і Конституційний Суди. Тільки після їх позитивних рішень народні депутати трьома чвертями "за" (338 голосів або більше), можуть оголосити главі держави імпічмент.

Так чи інакше, парламентський закон підписаний спікером парламенту, тепер слово за президентом. Якщо Зеленський проігнорує його, то він порушить свою чергову обіцянку.

OBOZREVATEL вже звернувся до прес-служби президента з питанням, чи підпише гарант закон.

Що таке закон про імпічмент?

Процедура імпічменту прописана у законі "Про тимчасові слідчі комісії". Це колегіальний тимчасовий орган Ради, який утворюється у складі народних депутатів, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину.

Верховна Рада

А ось поки що в українському законодавстві є правова колізія.

З одного боку, можливість імпічменту вказана у статті 111 Конституції. Там написано, що він ініціюється більшістю від конституційного складу парламенту (226 нардепів і більше).

Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, яка і визначає провину президента. У неї входять як нардепи, так і слідчі разом зі спецпрокурорами.

Незважаючи на це, всі процедурні моменти впираються у закон "Про Регламент Верховної Ради". Там сказано, що процес ґрунтується не тільки на 111 статті, а й на статті 85, а також законі про тимчасові слідчі комісії. Проблема в тому, що цього закону довгий час не було, адже попередню його редакцію Конституційний суд визнав незаконною ще у 2009 році.

Але ухвалений 6 червня законом ситуація повертається у правове русло. Підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту (226 осіб).

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Закон прописує можливість для ТСК розслідувати обставини вчинення президентом України державної зради або іншого злочину в разі, якщо подання про імпічмент ініціює більшість депутатів.

Закон про імпічмент – тест для Володимира Зеленського та можливість виконати дану народу обіцянку. Від того, як він пройде цю перевірку на політичну зрілість і відповідальність, багато в чому залежить його майбутнє в української "грі престолів".

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