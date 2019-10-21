Особливий статус для Донбасу: в "Слузі народу" дали гучну обіцянку

Закон про особливий статус окремих районів Донбасу буде розроблений у Верховній Раді України без участі інших країн, зокрема, Росії.

Таку заяву на круглому столі в понеділок, 21 жовтня, зробив народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає "Інтерфакс-Україна".

"За попереднього президента для того, щоб йому почати переговори в "нормандському форматі", було прийнято спеціальний закон про особливий статус Донецької та Луганської областей. Ми цей закон не будемо приймати без обговорення з суспільством", – сказав він.

У "Слузі народу" дали гучну обіцянку щодо Донбасу donbasssos.org

Качура заспокоїв українців, заявивши, що в написанні закону не братиме участі Російська Федерація. "Його не писатимуть іноземці, РФ, він буде написаний в українському парламенті, разом, у відкритому діалозі з українським народом", – пояснив нардеп.

При цьому на зауваження представниці фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко про те, що згаданий закон стосується особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а не особливого статусу, Качура зазначив, що в суспільстві його знають саме в останньому формулюванні.

Качура зробив заяву про Донбас Цензор.НЕТ

Парламентарій виправдав президента Володимира Зеленського, запевнивши, що в його стратегії немає ніякої капітуляції.

"Ми з вами знаходимося на одному боці, по інший бік – всі інші. Давайте зараз всередині країни сконцентруємося на єдності, щоб ми спільно сформували сильну позицію і досягли результатів", – закликав він.

За словами Качури, є два плани – "А" і "Б", але другий не розголошують, оскільки ще не час "розкривати карти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва (фракція "Слуга народу") Богдан Яременко заявив, що Верховна Рада України і Офіс президента будуть погоджувати з Росією позицію щодо підготовки законопроекту про особливий статус деяких районів Донбасу.

Близько 56% українців виступили проти надання окупованим територіям Донецької і Луганської областей особливого статусу.

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