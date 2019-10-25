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25 жовтня • оновлено в 23:00
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Закон підписаний: Зеленський завдав іще одного удару по нардепах

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення народних депутатів права на фінансове забезпечення, якщо вони без поважної причини не голосуватимуть або будуть пропускати засідання комітетів.

"Якщо народний депутат протягом календарного місяця за одну чергову сесію без поважних причин не бере безпосередньої участі в понад 30% голосувань при ухваленні рішень на пленарних засіданнях ВР або в більш 50% засідань комітету, йому не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць", – йдеться в опублікованому на сайті Верховної Ради документі.

Розпорядження про припинення виплат буде видавати глава Верховної Ради за рішенням комітету з питань депутатської етики.

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При цьому закон не передбачає процедуру письмової реєстрації нардепів на пленарних засіданнях.

Підставою для нарахування нардепу заробітної плати будуть дані його участі в не менше 70% голосувань Ради на кожному пленарному засіданні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.

Так, із 1 січня 2020 року, щоб притягти депутата до кримінальної або адміністративної відповідальності, не потрібно буде дозвіл Ради.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України законопроект
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