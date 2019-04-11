Закон не допоможе: названо причину, чому в Україні неможливий імпічмент президенту

В Україні будь-який закон про імпічмент президента, в разі його ухвалення, суперечитиме Конституції України. Тому процедуру усунення глави держави від влади необхідно починати зі змін до Основного закону.

Чому президент України може не боятися імпічменту, пояснив у ефірі ObozTV експерт з конституційного права, юрист Богдан Бондаренко.

Як зазначив експерт, в Україні можна оголосити перевибори парламенту, але президенту імпічмент не загрожує через те, що стаття 111 Конституції України занадто складна для його здійснення.

Бондаренко пояснив, як процедура усунення президента від влади прописана в Основному законі: "Якщо коротко — 226 депутатів починають процедуру, 226 депутатів створюють тимчасову слідчу комісію, ТСК збирається і має ухвалити позитивний висновок щодо того, що в діях президента є склад злочину або державної зради. Після цього 300 депутатів голосують "за", після цього Верховний суд дає позитивний висновок, Конституційний суд дає позитивний висновок на цю процедуру і 338 народних депутатів оголошують імпічмент президенту".

За словами юриста, дана процедура неможлива, "бо вона занадто складна і громіздка, і у президента все одно є фракція в парламенті, яка буде здатна заблокувати навіть останнє голосування".

"Коли наші політики говорять про необхідність закону про імпічмент президенту, вони дуже класно порушують тему імпічменту. Але будь-який, навіть ідеальний закон, не допоможе, бо закон не повинен суперечити Конституції", — заявив Бондаренко.

На думку експерта, Конституція встановила чітку процедуру імпічменту, але вона занадто складна і її треба спрощувати

"Є дві моделі імпічменту. Політична — коли парламент ухвалює рішення, що президент у цій моделі не є ефективним, він заважає, він нелегітимний. Йому оголошують імпічмент і починаються перевибори. Другий варіант — коли президент скоює якийсь злочин. У нього є недоторканність, щодо нього не можна відкривати кримінальну справу, але парламент збирається, вбачає у його діях склад злочину, і за це йому оголошує імпічмент. Кожна з цих процедур робиться у два, максимум три етапи... У нас нічого реалістичного в цій процедурі немає. Зростили ці дві моделі в одну, і вийшов такий гібрид", — пояснив він.

Бондаренко наголосив, що для зміни ситуації треба міняти статтю 111 Конституції України, і за це повинні проголосувати не менше 300 депутатів у Верховній Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що досі не зняв вето з закону "Про імпічмент", оскільки він потребує ретельного доопрацювання і обговорення у Верховній Раді.

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