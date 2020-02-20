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20 лютого • оновлено в 11:21
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"Заходи безпрецедентні": Зеленський звернувся до українців через евакуйованих громадян

22.9т
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку із прибуттям в країну літака з евакуйованими з Уханя людьми.

Пост було опубліковано на сторінці президента у Facebook. Зеленський додав, що евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах.

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З'явилося відео з літака з евакуйованими з Уханя українцями

"Літак із нашими громадянами і громадянами інших країн, яких ми евакуювали з Уханя, приземлився в Україні. Було складно з погодою – довелося спочатку посадити його в Борисполі. Він дозаправиться і полетить у місце призначення – в аеропорт у Харкові", – повідомив Зеленський.

"Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе і неможливе, аби гарантувати, що вірус в Україну не потрапить. Кількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто зійшов на борт, у задовільному стані", – додав він.

За словами Зеленського, протягом двох тижнів госпіталь буде найбільш охоронюваним об'єктом у країні.

Зеленський звернувся до українців через коронавірус

ФБ Зеленського

"Тобто бактеріологічної небезпеки немає. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії", – сказав Зеленський.

Він закликав українців не влаштовувати протести через евакуйованих громадян.

"Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми демонструємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох із нас вони – майже як діти. Українець завжди залишається українцем", – наголосив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак із українцями прибув в країну 20 лютого. Він сів на дозаправку у "Борисполі", а потім вирушить до Харкова.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Так чего в Киеве не высадили ? Их жалко ? А русскоговорящих в Харькове значит не жалко ?
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