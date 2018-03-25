"Захід розплачується": Портніков пояснив, чим відгукнулося захоплення Криму Росією

Захід розплачується за м'яку позицію по відношенню до Росії, що окупувала український Крим.

РФ потрібно було ізолювати вже тоді, написав в блозі на "Радіо Свобода" журналіст Віталій Портников.

"Але тоді на Заході не бажали розуміти, що Путін напав не на Україну, а на весь цивілізований світ. І що справа не в Криму і не в бажанні "повернути" собі територію, яка була оголошена "сакральною" - а в готовності кинути виклик Сполученим Штатам і Європейському союзу. У бажанні довести своє право на порушення правил. На війну, вбивства, терористичні акти на чужій території", - вважає Портніков.

Він підкреслив, що тепер настав час розплати.

"Захід сьогодні цілком розплачується за цю жахливу помилку, за це зволікання, за це небажання побачити Україну частиною цивілізованого світу, яка зазнала нападу ворога. І Україна за це розплачується також - війною і окупацією, яка триває, бідністю і смертями, розчаруванням, можливістю реваншу популістських проросійських сил, які вже готуються повернути Україну в сферу кремлівського впливу", - зазначив журналіст.

На його думку, світова спільнота пізно і не до кінця усвідомила рівень загрози.

"Тепер ми можемо наочно переконатися, як варвари в далекому минулому перемагали гуманістичні цивілізації і світ занурювався в темряву. Підручники історії для цього більше не є потрібними", - резюмував Віталій Портніков.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський журналіст Андрій Піонтковський розповів про складне становище Путіна.