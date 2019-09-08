"Загубився по дорозі": в обміні полоненими між Києвом і Москвою спливли дивні речі

Під час обміну полоненими між Україною і Росією "загубився" один із ув'язнених громадян РФ — учасник кривавих одеських заворушень 2 травня 2014-го Сергій Долженков. В кінці серпня того випустили із СІЗО, але в списку на обмін його імені не виявилося.

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, поділившись своїми думками в соцмережі Facebook. Він припустив, що таким чином Росія вирішила просто замести сліди, як і у випадку зі справою обвинуваченого у збитті "Боїнга" Володимира Цемаха.

"В кінці серпня із СІЗО випустили двох організаторів кривавих заворушень 2 травня 2014 року в Одесі — Євгенія Мефьодова та Сергія Долженкова на прізвисько Капітан Какао. Суд змінив їм запобіжний захід, і обидва вийшли під заставу. Було зрозуміло, що забирають на обмін, тому ніхто надто й не обурювався. В результаті Мефьодова обміняли, а Долженкова ні. Із СІЗО вийшов й так і загубився десь по дорозі", — пише журналіст.

Він зазначив, що Росія змогла виміняти одразу п'ятьох учасників одеських подій. Крім росіянина Мефьодова, забрали і громадян України Олену Бобову, Валерія Пікалова, Дениса Хитрова, а також молдованина Петра Мельничука. У підсумку саме Долженкова в списках чомусь не було.

Заворушення в Одесі 2 травня 2014 року Українська служба інформації

"З учасниками 2 травня взагалі вийшла цікава історія. Всіх, кого в результаті передали Росії, раніше офіційно звинувачували в роботі на ГРУ. І 5 років російська пропаганда всіляко це висміювала. Мовляв, яке ГРУ, ви що, наговорюють на простих активістів і т. д. Але як тільки домовилися щодо обміну, росіяни одразу зажадали видати їм нібито "простих одеських активістів". І сотень всіляких бойовиків і зрадників, які зараз сидять в українських в'язницях, вибрали саме цих", — додав Казанський.

Журналіст припускає, що Долженкова не стали вносити до списку на обмін тому, що той не був таким вже цінним агентом для російської влади. Але залишається відкритим питання, чому його все-таки випустили на свободу.

"Схоже, що і в цьому випадку росіяни просто замели сліди, як і в справі з Цемахою. Але чому разом із іншими росіяни не забрали Долженкова? Можна припустити, що на відміну від інших, він не є російською агентурою, був просто корисним ідіотом із місцевих. Отже, росіянам не потрібен. Проте чому його відпустили із СІЗО, якщо не збиралися змінювати?" — поцікавився наостанок Казанський.

Як повідомляє OBOZREVATEL, 7 вересня був опублікований можливий список людей, яких Україна передасть Росії в рамках обміну полоненими. У ньому значилося 12 росіян. Зокрема, Руслан Гаджієв, якого зняли з обміну в останній момент. Але не вказувалися Кирило Вишинський і Володимир Цемах — в автобусі, який привіз людей на обмін в аеропорт "Бориспіль", їх не було.

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