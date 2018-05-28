Загалом 11 штатів США визнали Голодомор в Україні геноцидом

У США уже одинадцять штатів визнали Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Загалом штучний голод, що забрав мільйони життів, визнали геноцидом 16 країн.Губернатор штату Міссурі Ерік Гретенс видав прокламацію, в якій визнав Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомило посольство України в США.

"Штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Губернатор штату Ерік Гретенс видав відповідну прокламацію. Дякую народу США за солідарність і підтримку України у відновленні історичної справедливості в пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна", - йдеться в повідомленні посольства. Голодомор визнаний геноцидом українського народу в 11-ти штатах США.

За різними оцінками, штучний голод у 1932-1933 роках забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Україна вперше кваліфікувала Голодомор як акт геноциду у 2006 році. Геноцидом Голодомор визнали вже 16 країн: Канада, США, Австралія, Португалія Ватикан, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу. У резолюції Європарламенту від 2008 року Голодомор названо "жахливим злочином проти народу України та людяності".