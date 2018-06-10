Задовго до Путіна: Портников пояснив, що зумовило війну Росії проти України

Попередник Володимира Путіна на посту президента Росії Борис Єльцин і його "демократична" політика зумовили загарбницькі війни Кремля проти Грузії і України.

Про це журналіст і публіцист віталій Портников розповів в ефірі "Еспресо.ТВ".

За його словами, він пам'ятає Єльцина жорстким прагматиком, який за всяку ціну не хотів "відпускати" Татарстан, Чечню і Україну.

І саме це, вважає Портников, пізніше зумовило загарбницькі війни Росії на пострадянському просторі.

При цьому "демократія" в цій країні, на його думку, закінчилася, ще в 1993 році, коли Єльцин "порушив всі закони, Конституцію Росії" і "фактично пішов на переворот із застосуванням збройних сил".

"Я добре знав Єльцина. Чимало розмовляв з ним особисто. Причому, кілька разів це було в критичних ситуаціях. Я навіть охороняв його на прохання його охорони - серед інших журналістів. Коли його обирали головою Верховної Ради Російської Федерації. Виявилося, що у нього просто немає фізичної охорони. Був такий епізод. Він навіть на телевізійних плівках. Так що я завжди вважав, що Єльцина цікавить тільки влада. Демократію він використовував, щоб цієї влади добитися", - додав Портніков.

Нагадаємо, раніше журналіст розповів, як Росія знову використовує свій улюблений коник.