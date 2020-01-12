Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:

1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?

- ну не верю в спонтанную смену места отдыха.

- встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.

- договоренности абстрактны и нелепы, простите.

https://cutt.ly/brkx49H

2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?

- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)

https://cutt.ly/OrkcR5r

- Почему не договорились об открытии посольства?

3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?

- Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу

https://cutt.ly/Lrkx736

4. Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?

- Адрес посольства с картой: https://cutt.ly/WrkcqYq

- Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карте: https://cutt.ly/Qrkx6xo

5. Кто сделал фото Зеленского в Омане и зачем его слили?

- Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом издании как Страна.ЮА

- Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте какой страны)

6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?

https://cutt.ly/Nrkcw68

https://cutt.ly/4rkcrtk

7. Почему был сбит именно украинский самолет?

- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно

- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе

- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)

- В Четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?

В общем, вопросов больше чем ответов.

- Все показывает на то, что встреча была с Сурковым.

- Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом.

- Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее.

- Сбитый самолет – мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...)

Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно.

Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.

У кого какие мысли есть?

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