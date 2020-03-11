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11 березня • оновлено в 21:45
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/ Політика

Заборону партії Медведчука підтримали українці

10.3т
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Українці в соцмережах підтримали ідею колишнього міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки про заборону партії Віктора Медведчука.

Свою позицію вони висловили під час голосування на сторінці OBOZREVATEL у Facebook (щоб прочитати реакцію, проскрольте новину до кінця).

Всього за декілька годин публікація набрала 5,4 тисячі лайків, понад 400 коментарів. Також її поширили 1,7 тисяч користувачів.

"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука

Переважна більшість висловилася за заборону "Опозиційної платформи – За життя", інші – за видворення з України або арешт за державну зраду:

  • "Заборонити партію і не тільки. Їх потрібно депортувати з країни, в кращому для них випадку",

  • "І вигнати всіх до Рашки, і внести в Миротворець",

  • "Й одразу дати адекватну оцінку його (Медведчука) дій, як державну зраду",

  • "ОПЗЖ по приїзду з Москви заарештувати за держзраду".

"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука
"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука
"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука
"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука
"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука
"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука
"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука
"Вигнати всіх до Рашки!" Обурені українці підтримали заборону партії Медведчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив про необхідність заборонити в країні діяльність проросійських політичних і громадських організацій, зокрема "Опозиційної платформи – За життя".

Нагадаємо, що 10 березня голова політради ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук провів зустріч із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним, яка була присвячена "створенню парламентського виміру нормандського формату".

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Георгій Тука Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
как повлияла на благополучие украинцев за последние 6 лет партия медведчука?
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0
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ВЫГНАТЬ ВСЕХ КУГУТОВ И РОГУЛЕЙ НА ХУТОРА! :-))))
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1
5
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Трубицын Александр, точно, в рашку, да в Сибирь, на границы к Китаю...
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1
0
Zinovsky Leh
Zinovsky Leh
Мертвечук кгбешный стукачок ещё с брежневских времён и у него привычка подлизыаать кгбешному лаптеногому ху@лу.
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5
3
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Serov Oleg, что, правда глаза режет?
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3
1
Serov Oleg
Serov Oleg
Zinovsky Leh, ты,то куда лезешь,дефективный?
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