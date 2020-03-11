Українці в соцмережах підтримали ідею колишнього міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки про заборону партії Віктора Медведчука.

Свою позицію вони висловили під час голосування на сторінці OBOZREVATEL у Facebook (щоб прочитати реакцію, проскрольте новину до кінця).

Всього за декілька годин публікація набрала 5,4 тисячі лайків, понад 400 коментарів. Також її поширили 1,7 тисяч користувачів.

Переважна більшість висловилася за заборону "Опозиційної платформи – За життя", інші – за видворення з України або арешт за державну зраду:

"Заборонити партію і не тільки. Їх потрібно депортувати з країни, в кращому для них випадку",

"І вигнати всіх до Рашки, і внести в Миротворець",

"Й одразу дати адекватну оцінку його (Медведчука) дій, як державну зраду",

"ОПЗЖ по приїзду з Москви заарештувати за держзраду".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив про необхідність заборонити в країні діяльність проросійських політичних і громадських організацій, зокрема "Опозиційної платформи – За життя".

Нагадаємо, що 10 березня голова політради ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук провів зустріч із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним, яка була присвячена "створенню парламентського виміру нормандського формату".

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