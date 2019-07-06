"За звільнення Криму": політв’язень Кремля Чийгоз пояснив, чому балотується у депутати

У новій Верховній Раді слід боротися і проти проросійських сил, адже після президентських виборів відбулася активізація антиукраїнських партій, які хочуть зламати опір патріотичних сил.

Тому політв’язень Кремля, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз прийняв запрошення Петра Порошенка ввійти до виборчого списку партії "Європейська Солідарність". Про це він сказав інтерв’ю "Главком", передає прес-служба "Європейської солідарності".

"У проросійських реваншистів особлива ненависть до України, до фундаментальних цінностей нашого народу і держави. Особливо це було відчутно у Криму протягом 25 років. Я весь час порівнюю Україну до 2014 року і зараз. Пам’ятаю, як колись говорили, мовляв, "яка різниця" між нами і ними. І ось прийшла ця "різниця" у вигляді військового чобота, у вигляді російського терориста до нас на Батьківщину, де ми – люди різних національностей і віросповідання – мирно і спокійно жили", – зазначив кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності".

Ахтем Чийгоз eurosolidarity.org

За його словами, кримським татарам, яких російські терористи у Криму піддають жорстоким репресіям, потрібна постійна політична і моральна підтримка з материкової України.

"Моєму батькові 83-й рік. Я його не бачив три роки. Коли він приїхав до Києва, я йому сказав, щоб він залишався. Але батько сказав, щоб я продовжував свою боротьбу на материку, а він повинен бути там, на окупованій території, бо до нього щодня приходять люди, які також потребують підтримки. Саме тому я прийняв запрошення Петра Порошенка балотуватися у Верховну Раду від його політичної сили "Європейська Солідарність". Бо в парламенті буде за що боротися. І буде з ким", – наголосив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Політик переконаний, що звільнення українського Криму відбудеться обов’язково.

"Я ніколи у цьому не сумнівався. Між Україною і окупованим Кримом постійно зберігається живий зв’язок. Тому ми обов’язково переможемо ворога", – заявив кандидат у народні депутати від "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ахтем Чийгоз жорстко звернувся до Росії в ООН.

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