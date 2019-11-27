"За все доведеться платити Росії": Казарін пояснив темну сторону "мирних" кроків Зеленського

Більшість, яка проголосувала за популістські обіцянки президента України Володимира Зеленського, має розуміти, що за це рано чи пізно доведеться розплачуватися з Росією.

Про це в статті для "Крим. Реалії" нагадав український журналіст Павло Казарін. Він також акцентував увагу на тому, що для України дуже характерна віра в так званого ідеального виборця, якого не існує в реальності.

"Насправді, приналежність до більшості не означає зовсім нічого. Більшість завжди складається з ситуативних меншин і здатна розколюватися на групи будь-якого розміру. Вона може помилятися. Може бути інфантильною. Може недооцінювати ризики. Вона може бути якою завгодно – і будь-які спроби поставити "маленьку людину" на етичний п'єдестал найчастіше закінчуються погано", – попередив Казарін.

Журналіст підкреслив, що дуже часто рецепт лікування країни вимагає непопулярних кроків. Отже будь-який політик-популіст рано чи пізно постає перед дуже простим вибором: або він зраджує свого виборця, або він зраджує країну.

"Остання соціологія досить показова. Українські громадяни не хочуть приватизації, ринку землі та легалізації азартного бізнесу. Ті, хто наживається на поточному стані справ, зуміли продати їм ці ідеї. І тепер обивателі готові голосувати за тих, хто свідомо обкрадає їх усіх. Водночас ті ж самі українські обивателі підтримують переговори з Москвою, розведення військ і вірять в досяжність миру. І нікого не бентежить той факт, що за все це доведеться платити Росії ціну, яку вона попросить", – пояснює Казарін.

Володимир Зеленський

За його словами, український обиватель переконаний в тому, що Київ на переговорах просто не був готовий підбирати інтонації, а якщо підбере – все повернеться на круги своя. Але більшість, нагадує журналіст, – це завжди об'єкт чужих маніпуляцій. Тому при бажанні й старанності можна продати обивателю, з якого формується та сама більшість, будь-яку ідею.

"Можна посіяти в ній зерна будь-яких сумнівів. Можна переконати її голосувати за людей з найницішими цілями і завданнями. І той, хто буде пропонувати країні гіркі пігулки, – завжди програє торговцям солодким плацебо. А тому я не люблю посилання на більшість. Будь-які розмови про неї завжди віддають спекуляцією", – переконаний Казарін.

Підсумовуючи, він зазначив, що суспільство може бути інфантильним, тому не варто сприймати його бажання як істину в останній інстанції.

"Ті, хто стверджують зворотне, або нічого не розуміють, або все розуміють і роблять це свідомо. Але різниця між ідіотами і негідниками не настільки вже й важлива, якщо міряти наслідками", – емоційно резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников попередив, що спроба Зеленського знову домовитися з Росією про дешевий газ загрожує Україні новим витком війни, смертями тисяч людей і втратою ще більших територій.

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