За "слугу" Іванова на засіданні комітету ВР шість разів голосувала невідома жінка

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування замість народного депутата від "Слуги народу", Володимира Іванова шість разів проголосувала невідома жінка.

Про це повідомили в громадській організації "Чесно". Два з цих голосувань стосувалися президентського законопроекту про всеукраїнський референдум.

Засідання Комітету ВР 18 листопада відбувалося в режимі відеоконференції на платформі Zoom.

Перед його початком глава комітету Андрій Клочко ("Слуга народу") провів перекличку, з'ясувавши, що з 27 членів присутні 22. Під час переклички Володимир Іванов на своє прізвище не відгукнувся, його аккаунт в загальній сітці вікон також не з'явився. Згодом нардеп з'явився на кілька хвилин, решту часу в кадрі було видно порожню кімнату.

Під час голосування за проект закону щодо народовладдя через проведення всеукраїнського референдуму №3612 на тлі порожньої кімнати слово "за" замість депутата сказав жіночий голос. Однак глава комітету різниці не помітив і продовжив процедуру голосування.

Після цього було ще п'ять голосувань, де за Іванова голосувала невідома жінка, яка жодного разу не з'явилася в кадрі:

Щодо законопроєкту про референдум.

Щодо схвалення рекомендацій комітетських слухань.

Щодо схвалення рекомендацій круглого столу.

Щодо клопотання комітету про нагородження нагородами і відзнаками ВРУ та Кабінету міністрів з нагоди Дня місцевого самоврядування.

Щодо розкладу засідань комітету на листопад-грудень 2020 року.

"Чесно" звернувся за коментарем до "слуги" Іванова, але той відмовився від телефонної розмови і запропонував особисту зустріч.

"Новообраний парламент не зміг подолати кнопкодавство в сесійній залі і пішов ще далі в порушенні закону, ніж попереднє скликання", – зазначила координаторка "Чесно" Віта Думанська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 13 січня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, ухвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року. Закон вводить кримінальну відповідальність для нардепів-кнопкодавів.