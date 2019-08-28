За шкільною дружбою: стало відомо, кого Зеленський завів в Раду

У Верховну Раду України від партії "Слуга народу" пройшов Олександр Завітневич. Він є чоловіком однокласниці президента Володимира Зеленського.
Про це написав на своїй сторінці український журналіст Сергій Руденко, опублікувавши спільне фото глави держави зі шкільною подругою.
Більш того, в новому парламенті Завітневич отримає керівну посаду в стратегічно важливому комітеті.
"На цьому шкільному фото – майбутній президент Володимир Зеленський і його однокласниця – зараз Наталя Завітневич (обидва виділені на фото). Її чоловік – Олександр Завітневич – новообраний депутат від "Слуги народу" і запропонований на посаду голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони", – пише Руденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 травня Зеленський підписав указ про призначення свого друга дитинства, керівника студії "Квартал 95" Івана Баканова першим заступником голови СБУ.
Своїм першим помічником Зеленський призначив друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра.
Також до Верховної Ради пройшов соратник Зеленського за "95 кварталом" Юрій Корявченков (Юзик).
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