За шкільною дружбою: стало відомо, кого Зеленський завів в Раду

У Верховну Раду України від партії "Слуга народу" пройшов Олександр Завітневич. Він є чоловіком однокласниці президента Володимира Зеленського.

Про це написав на своїй сторінці український журналіст Сергій Руденко, опублікувавши спільне фото глави держави зі шкільною подругою.

Більш того, в новому парламенті Завітневич отримає керівну посаду в стратегічно важливому комітеті.

"На цьому шкільному фото – майбутній президент Володимир Зеленський і його однокласниця – зараз Наталя Завітневич (обидва виділені на фото). Її чоловік – Олександр Завітневич – новообраний депутат від "Слуги народу" і запропонований на посаду голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони", – пише Руденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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