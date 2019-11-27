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29 листопада • оновлено в 11:45
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"За що ми боролися?" Вигнаний зі "Слуги народу" нардеп порівняв Зеленського з Януковичем

12.7т
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Нардеп Антон Поляков, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", натякнув на розчарування в президентові Володимиру Зеленському.

В інтерв'ю OBOZREVATEL він зазначив, що ситуація із Зеленським нагадує часи режиму Віктора Януковича.

"Коли допуску до тіла не було, інформація не просочувалася. Україна тих років, і зараз – ми стрімко змінюємося, інформаційні технології проникають у всі будинки. І сховатися від цього потоку важко. І якщо його до такого вже закрили, то я йому не заздрю.

Але рано чи пізно він вийде і що на нього чекатиме – велике питання. Або ж він не перебуває в коконі, знає все, але тоді виникає питання – за що ми боролися?" – сказав Поляков.

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Зеленський і Янукович

Зеленський і Янукович

В інтерв'ю OBOZREVATEL Поляков також розповів про диктатуру в партії "Слуга народу" і те, як насильно керівництво збирало підписи за його виключення з фракції.

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Особи
Антон Поляков Віктор Янукович Володимир Зеленський
Місце
Україна
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bregovich mark
bregovich mark
Братья по разуму!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
И на зелёную плесень найдется средство.
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