"За що ми боролися?" Вигнаний зі "Слуги народу" нардеп порівняв Зеленського з Януковичем

Нардеп Антон Поляков, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", натякнув на розчарування в президентові Володимиру Зеленському.

В інтерв'ю OBOZREVATEL він зазначив, що ситуація із Зеленським нагадує часи режиму Віктора Януковича.

"Коли допуску до тіла не було, інформація не просочувалася. Україна тих років, і зараз – ми стрімко змінюємося, інформаційні технології проникають у всі будинки. І сховатися від цього потоку важко. І якщо його до такого вже закрили, то я йому не заздрю.

Але рано чи пізно він вийде і що на нього чекатиме – велике питання. Або ж він не перебуває в коконі, знає все, але тоді виникає питання – за що ми боролися?" – сказав Поляков.

Зеленський і Янукович

В інтерв'ю OBOZREVATEL Поляков також розповів про диктатуру в партії "Слуга народу" і те, як насильно керівництво збирало підписи за його виключення з фракції.

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