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/Політика

За розслідування щодо найманців "Вагнера" в Росії погрожують розправою (відео)

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Жалобний вінок та відрізана бараняча голова: кампанія залякування проти журналістів "Нової газети" наново розгорнулася після статей щодо найманців "Вагнера", якими керує "кухар" Путіна Євген Пригожин.Жилет репортера "Нової газети" на вівці у клітці перед редакцією видання у Москві - це не зоопарк, а остання кампанія залякування відомої російської опозиційної газети. Кількома днями раніше в редакцію принесли відрізану баранячу голову та жалобний вінок з фотографією журналіста-розслідувача Дениса Короткова. В інтернеті проти Короткова розгорнули масштабну кампанію цькування - усе через його рослідування діяльності "кухаря Кремля" і друга Путіна Євгена Пригожина, який керує фабрикою тролів і приватною військовою компанією "Вагнер". Саме російських найманців стосувалися останні статті Короткова.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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