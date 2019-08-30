За прогули і кнопкодавство – на вихід: Зеленський вніс у Раду історичний законопроект

Президент України Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата.

Документ був внесений як невідкладний і пропонує внесення змін до статті 81 Конституції. Проект закону вже опублікований на сайті парламенту.

Так, причинами достроково позбавляти нардепів своїх повноважень зазначається наступне:

Кнопкодавство - неперсональне голосування народного депутата, факт якого повинен встановлювати суд.

Прогули - відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту протягом однієї сесії. У такому випадку повноваження нардепа припиняє Верховний суд.

Переїзд в іншу країну для постійного проживання і припинення громадянства України. У такому випадку його повноваження припиняє Верховна Рада.

Депутатам, які вирішать скласти повноваження, пропонується самостійно оголошувати заяву у Верховній Раді, а не писати її на ім'я спікера, як раніше. Крім того, в разі смерті народного обранця, його повноваження припиняються автоматично без рішення парламенту.

ВАЖЛИВО: згідно зі ст. 81 Конституції підстав позбавлення мандата нардепа зараз сім: особиста заява, обвинувальний вирок суду, визнання людини недієздатною або зниклою безвісти, припинення громадянства або еміграція, виникнення несумісних з посадою народного депутата обставин, невходження до фракції своєї партії або вихід з неї, а також смерть.

Зеленський визначився з покаранням для нардепів

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати напередодні проголосували за ряд важливих призначень і законопроектів. Серед інших, нардепи в першому читанні схвалили довгоочікуваний законопроект про скасування депутатської недоторканності.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!