"За прикладом СРСР": Тука назвав спосіб знищити Росію

Росію можна знищити за прикладом СРСР - без єдиного пострілу.

Для цього необхідно посилити санкції щодо країни-агресора, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в ефірі телеканалу NewsOne.

"Я покладаюся на підвищення тиску на Росію, посилення санкцій проти Росії, на руйнування економіки Росії. Більше рішучих дій в цьому напрямку. У нас у всіх з вами є чудовий приклад з власного життя. Існувала найбільша імперія у світі (СРСР. - Ред .), яка була знищена таким способом без єдиного пострілу", - зазначив Тука.

Він підкреслив, що СРСР був зруйнований "тим самим списку санкцій способом".

При цьому, за словами заступника міністра, були й інші фактори, такі як гонка озброєнь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росії напророкували проблеми через Путіна.